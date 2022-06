Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza i Manufaktura Mody w ZSTiO

Maj 31, 2022

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza i Manufaktura Mody działają już w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku. To efekty projektów zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, które zaprezentowano we wtorek (31.05).

– Centrum Aktywności Lokalnej oraz Manufaktura Mody to przykłady pokazujące, jaki potencjał ma korzystanie z formuły Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu powstają warunki do rozwoju, nauki, integracji i rozrywki – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Oba projekty zrealizowane w tej szkole to pomysły zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w kategorii projektów osiedlowych.

Projekty służą i uczniom placówki, i mieszkańcom osiedla Sienkiewicza.

– Kwota, która została przeznaczona na projekty to prawie 1 milion złotych. Cieszymy się, że te środki tak dobrze zostały spożytkowane. Mamy sale dydaktyczne, lekcyjne, praktycznej nauki zawodów oraz też Centrum dla społeczności lokalnej. W ramach obu projektów odbyły się gruntowne remonty pomieszczeń; mamy nowe meble, sprzęt, wymieniono sieć energetyczną i teleinformatyczną. To tworzy dodatkowe możliwości w placówce i polepsza warunki dla uczącej się młodzieży – podkreśla dyrektor ZSTiO Mariusz Pęza. I jednocześnie dziękuje wszystkim, którzy głosowali na te projekty.

Co zmieniło się w szkole odkąd funkcjonuje Centrum? – Nasza szkolna biblioteka przeszła metamorfozę, co daje uczniom wiele możliwości i chętnie tu przychodzą. Centrum to też projekt osiedlowy, więc osoby z osiedla mogą korzystać z tego wszystkiego – ocenia Kamila Stanisławiuk, z klasy III EP.

Z kolei uczniowie korzystający z Manufaktury Mody cieszą się, że mają odświeżone pracownie. – To pozwala na bardziej kreatywna pracę – przyznają Kacper Henkiel i Adam Kłoczko, uczniowie kierunku technik przemysłu mody.

Wielu uczniów ZSTiO odbywa praktyki u znanej projektantki Barbary Piekut, która współpracuje ze szkołą. – To wspaniałe, że młodym ludziom się chce, oni tak ciężko pracują, bo to nie jest łatwy zawód. Nauka od podstaw wymaga pokory i determinacji, a inwestycja w młodzież, jej wspieranie w edukacji i realizacji pasji to najlepsza inwestycja – zauważa Barbara Piekut. I dodaje: – Dobrze, że mamy szkołę średnią, która jest dostrzegana na arenie ogólnopolskiej, a jej uczniowie wyjeżdżają na konkursy i te konkursy wygrywają.

Podczas prezentacji projektów powstałych w ramach białostockiego Budżetu Obywatelskiego został rozstrzygnięty konkurs na logotyp Centrum Aktywności Lokalnej. Zwyciężyła uczennica placówki Małgorzata Wirkin. – Projektując logo pomyślałam o tym, że w biblioteka to nie tylko książki, ale też planszówki i komputery. I to zawiera mój projekt. Jak ma się pomysł, to projektowanie nie jest to trudne. I ważne, by logo było proste – mówi Małgorzata Wirkin.

W ramach spotkania odbył się także pokaz mody w wykonaniu szkolnego koła modelingu. Była to prezentacja strojów zaprojektowanych i uszytych przez uczniów w pracowniach Manufaktury Mody. Uwagę gości przyciągała wystawa fotografii mody autorstwa białostoczanina Dawida Klepadło, zatytułowana „Kobieta Wschodu Anna Karenina”. Są na niej zdjęcia sukien białostockich projektantów współpracujących ze szkołą: Barbary Piekut, Edyty Uss-Mazewskiej i Wojciecha Bokłago de Bof. Zaprezentowano również pracownię przemysłu mody i Bistro u Staszica, które również powstało w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. (at)