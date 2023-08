Celny strzał Wdowika najlepszym golem 3. kolejki

11 sierpnia, 2023

Strzał Barłomieja Wdowika w meczu z Widzewem Łódź został uznany golem 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla przypomnienia – w tym sezonie Jagiellonia pierwszy mecz przegrała, ale dwa kolejne wygrała.

– Zwycięstwa napędzają tą atmosferę w szatni i rytm treningowy – mówi Bartłomiej Wdowik, zawodnik Jagielloni Białystok. – Myślę, że zwycięstwa będą nas budować. Z Puszczą wygrana, gdzie dominowaliśmy i później z Widzewewm, więc pokazaliśmy ten swój charakter. Trzeba to kontynuować i pokazywać, że Jagiellonia ma ten charakter, że będziemy posiadać piłkę, dominować, przeważać i musimy nad tym pracować.

W ten weekend Jagiellonia nie zagra meczu ligowego, ponieważ niedzielne spotkanie z Lechem Poznań zostało odwołane. Powodem była rywalizacja poznańskiej drużyny w europejskich pucharach. Nieznacznie zmieniło to cykl treningów dla Białostoczan. Nie ma przygotowania pod konkretny mecz, a zespół skupia się nad poprawą niefunkcjonujących elementów. Ponadto jest to czas do strategicznego przygotowania do kolejnego meczu i przeciwnika, którym będzie Ruch Chorzów.

– My się przygotowujemy w naszym rytmie treningowym i to jest mikro set treningowy, który przygotuje nas do najbliższego spotkania. W przygotowaniach to nic nie zmienia, a mamy trochę więcej czasu na pewne dotarcie taktyczne – dodaje Bartłomiej Wdowik.

Nowy termin meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią, a Lechem nie jest jeszcze znany. A mecz Dumy Podlasia z Ruchem Chorzów będzie 19 sierpnia. (hk)