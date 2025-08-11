Ceber Motorsport z trzema sukcesami na zawodach Formula Student w Czechach

11 sierpnia, 2025

Źródło: Formula Student Czech Republic Źródło: Formula Student Czech Republic

Skończyły się zawody Formula Student w Czechach, w których uczestniczył zespół Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej. Studenci ze swoim bolid CMS-10 startowali na torze Autodrom Most i mogą się pochwalić kilkoma osiągnięciami.

Na podium Cerber Motorsport znalazł się w konkurencji przyspieszenia na dystansie 75 metrów i jazdy po torze w kształcie ósemki.

– Otrzymaliśmy nagrodę za najszybsze ukończenie inspekcji technicznej spośród wszystkich aut spalinowych. Zostaliśmy wyróżnieni również w dwóch konkurencjach dynamicznych: drugie miejsce w konkurencji Acceleration oraz trzecie miejsce w konkurencji Skidpad – mówi Anna Tokarewicz z zespołu Cerber Motorsport.

Zwycięzcą tegorocznych zawodów Formula Student Czech Republic wśród aut spalinowych został turecki zespół YTU Racing, natomiast nie jest jeszcze znana oficjalna klasyfikacja wszystkich drużyn.

W tym sezonie przed zespołem Cerber Motorsport jeszcze zawody w Polsce, które odbędą się 29 i 30 sierpnia na torze Autodrom Słomczyn. Tam studenci Politechniki Białostockiej będą bronić zwycięskiego tytułu. (hk)