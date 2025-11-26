CBŚP rozbiło narkotykowy gang z Podlasia. 22 podejrzanych, ponad 130 kg narkotyków

26 listopada, 2025

W trakcie działań CBŚP przejęło mienie o wartości ponad 625 tysięcy złotych. Fot. CBŚP W trakcie działań CBŚP przejęło mienie o wartości ponad 625 tysięcy złotych. Fot. CBŚP

Centralne Biuro Śledcze Policji, działając pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku, przeprowadziło trzy skoordynowane akcje wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie województwa podlaskiego. Według śledczych gang miał zajmować się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu dużych ilości narkotyków.

Ponad 11 kilogramów narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP podczas ostatniej realizacji. Fot. CBŚP Zdjęcie 1 z 5

To jedno z największych uderzeń w przestępczość narkotykową w regionie w ostatnich latach. Do tej pory status podejrzanych ma 22 osób, którym postawiono łącznie 35 zarzutów – w tym dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej osobie także kierowania nią. Wobec 13 zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt.

Trzy realizacje, łącznie 130 kg narkotyków

Pierwsze działania CBŚP przeprowadzono w styczniu. Zatrzymano wtedy dwie osoby i zabezpieczono miejsca wykorzystywane do przechowywania dużych partii narkotyków. Policjanci znaleźli około 120 kg substancji zabronionych – m.in. kokainę, amfetaminę, marihuanę, 3-CMC, 4-CMC i MDMA. Zabezpieczyli też ponad 50 tys. zł w różnych walutach.

W kwietniu śledczy zatrzymali kolejne 9 osób podejrzewanych o kierowanie i udział w gangu oraz liczne przestępstwa narkotykowe. Wszyscy usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Krajowej.

Ostatnia realizacja odbyła się na początku listopada. CBŚP zatrzymało 7 podejrzanych i zabezpieczyło ponad 11 kg narkotyków oraz mienie warte ponad 100 tys. zł. Ujawniono również środki płatnicze ze śladami podrobienia – trafiły do dalszych badań.

Ogromne wsparcie służb z Podlasia

W akcjach uczestniczyli funkcjonariusze CBŚP, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, policyjni kontrterroryści oraz zespoły specjalne. Działania były prowadzone jednocześnie w wielu miejscach, aby uniemożliwić podejrzanym ucieczkę lub zniszczenie dowodów.

Łącznie zabezpieczone mienie przekracza wartość 625 tys. zł, a przechwycone narkotyki – ponad 130 kg.

Śledztwo nadal trwa. Prokuratura i CBŚP zapowiadają dalsze czynności, których celem jest ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w proceder oraz pełne odtworzenie struktury grupy.

(red.)