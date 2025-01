Casting do Miss Polski Podlasia. Sprawdź, jakie są kryteria

17 stycznia, 2025

Młode dziewczyny mogą wziąć udział w castingu do Miss Polski Podlasia. To okazja nie tylko do potwierdzenia swojej urody, ale także możliwość rozwoju i zdobycia pewności siebie.

Zgłaszać się mogą pełnoletnie, bezdzietne obywatelki Polski powyżej 160 cm wzrostu.

Jak zapewnia Izabela Gołębiowska, organizatorka Miss Polski Podlasia, w konkursie nie tylko uroda się liczy.

– Chcemy, żeby dziewczyny były mądre, żeby się kształciły. Ważne jest, żeby były ambitne i żeby były otwarte na to, co przynosi im kolejny dzień. Też istotne jest to, że nie muszą być odważne. Tu się wszystko zmienia. My bardzo dużo pracy wkładamy i rozwijamy dziewczyny. Mogą brać udział w różnych warsztatach – mówi Izabela Gołębiowska.

Casting do Miss Podlasia odbędzie się jutro od 16:00 w Hotelu Opera przy ul. Kijowskiej w Białymstoku. Poza dowodem osobistym należy założyć czarną obcisłą bluzka z krótkim rękawem, obcisłe czarne spodnie lub legginsy, czarne pantofle lub sandały na szpilce w wysokości 8-10 cm. Włosy powinny być rozpuszczone, a na twarzy lekki makijaż. (hk)

Rozmowa Hanny Porzuczek z Izabelą Gołębiowską, organizatorką Miss Polski Podlasia: