CARTER® – piękne wyspy i wyprawy „szyte na miarę” [ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

Lipiec 18, 2022

CARTER® – piękne wyspy i wyprawy „szyte na miarę”

Butikowe biuro podróży CARTER® już od 2003 roku specjalizuje się w turystyce luksusowej, miedzy innymi w organizacji ekskluzywnych wczasów oraz zagranicznych ślubów i podróży poślubnych. Według ekspertów najpiękniejsze miejsca na świecie aby spędzić miesiąc miodowy to wyspy Oceanu Indyjskiego – rajskie Seszele, bajeczne Malediwy, pachnący przyprawami Zanzibar oraz ‘perła oceanu’ – zielony i cudowny Mauritius. Prym wiedzie także odległa Polinezja Francuska i urokliwe Karaiby, w szczególności prestiżowa wyspa St. Barth i Turks i Caicos.

Rajskie wyspy czy Emiraty Arabskie? Warto połączyć obydwa kierunki

Seszele https://carter.eu/kierunki/ocean-indyjski/seszele nazywane także Wyspami Szczęśliwymi to 115 przepięknych wysp pochodzenia koralowego i granitowego. Porozrzucane po Oceanie Indyjskim niczym koraliki z naszyjnika już od kilkudziesięciu lat dostarczają niesamowitych wrażeń turystom. Tylko 35 z wysp jest zamieszkana na stałe. Ich białe plaże pełne wygrzewających się w słońcu krabów obmywane są przez cały rok przez ciepłe i krystaliczne wody. Na lądzie znajdziecie endemiczne gatunki zwierząt, setki gatunków ptaków i roślin, a w przybrzeżnych rafach tysiące mieniących się kolorami tęczy ryb. Czy taki raj na ziemi istnieją naprawdę? Tak, to archipelag bajecznych Seszeli . Czyste i spokojne plaże zaliczane są do jednych z najczyściejszych na świecie; są one niezwykle popularnym miejscem dla młodożeńców. Śluby na Seszelach są rozpoznawane w Polsce, wystarczy okazać certyfikat ślubu i zarejestrować go w urzędzie krajowym.

Emiraty Arabskie to byż może niecodzienna destynacja aby spędzić miesiąc miodowy. Ze względu na fantastycznie luksusowe i bajeczne hotele okazuje się że podróż poślubna do Emiratów to strzał w dziesiątkę. Dubaj https://carter.eu/kierunki/afryka-polnocna-bliski-wschod/emiraty-arabskie/dubaj to świetny wybór dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas i cenią nowoczesną architekturę oraz nietuzinkowe wycieczki fakultatywne jak np. lot balonem, lot helikopterem, wyprawę quadami po pustyni czy tez skok ze spadochronem.

Korzyści podróżowania z luksusowym i sprawdzonym biurem podróży

Biuro podróży prezentuje Wam wyjątkową kolekcję najlepszych hoteli świata, gdzie możecie liczyć na szereg korzyści i bonusów.

CARTER® to eksperci od luksusowych wypraw i ekskluzywnych wycieczek na wszystkie kontynenty. W ofercie biura znajdziesz wszystko to co najlepsze – ekskluzywne hotele, piękne prywatne wyspy, magiczne safari i wyprawy na 7 kontynentów.

Specjaliści podróży tego butikowego biura zaprojektują wycieczkę tylko dla Ciebie, uszytą na miarę. Od prawie dwóch dekad spełniamy marzenia wymagających Klientów o egzotycznych i ekskluzywnych podróżach w każdy zakątek globu. Dziś możecie wybierać z tysięcy propozycji wycieczek po Europie i w tropikalnych krajach. Opiekunowie i Travel designerzy z biura podróży zadbają o każdy szczegół wyprawy, od transfery luksusową limuzyna lub helikopterem po zorganizowanie tortu na plaży na 25 rocznicę ślubu.

Poszukujesz wakacji marzeń na rajskich wyspach lub wyprawy w egzotyczne zakątki świata?

