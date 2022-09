Caritas zbiera żywność dla uchodźców i osób najuboższych

Wrzesień 23, 2022

Źródło: Politechnika Białostocka Źródło: Politechnika Białostocka

Ruszyła akcja „Torba samarytanka”. Żywność z długim terminem przydatności jest zbierana przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Do 15 października produkty można przynosić do parafii lub bezpośrednio do Centrum Pomocy Samarytanin przy Kolejowa 26A w Białymstoku.

Wypełniona torba jest przekazywana osobom najuboższym.

– Teraz, gdy jest już coraz chłodniej, jest wielka potrzeba, aby w formie żywnościowej wesprzeć takie osoby. Gromadzimy takie torby również przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą, ale ten czas powakacyjny i jesienny jest najtrudniejszy – przypomina ks. Jerzy Sęczek z Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Wsparcie jest też potrzebna uchodźcom przebywającym pod opieką Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzonym przez Caritas. Pomoc w różnej postaci została już udzielona ponad 2 tys. Ukraińców.

– W tym centrum prowadzimy zajęcia z języka polskiego. 120 osób dorosłych korzysta z nauki polskiego na różnych poziomach. Tworzymy również grupę dla dzieci. Dodatkowo są zajęcia z psychologiem dziecięcym, pomoc prawna, pomoc w znalezieniu pracy, warsztaty artystyczne, muzyczne i rękodzieło – wylicza ks. Jerzy Sęczek.

Centrum mieści się w budynku parafialnym, na tyłach białostockiej katedry przy Kościelna 2. Dary można przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00. (hk)