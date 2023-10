Caritas zachęca – Wszystkich Świętych w duchu less waste

31 października, 2023

fot. Małgorzata Turecka

Nadmiar śmieci na cmentarzach to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim ekologiczny, zdrowotny i etyczny. W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych Caritas zachęca do uczczenia pamięci zmarłych w duchu less waste.

Akcja „Mniej śmieci – więcej pamięci” została zapoczątkowana przez Caritas Laudato si’, w nawiązaniu do ekologicznej encykliki papieża Franciszka. To hasło promowane przez Caritas już kolejny rok przypomina o tym, że podczas listopadowego święta ważniejsze od ozdób są modlitwa i przechowywana pamięć o zmarłych. Symbolem listopadowego święta jest znicz. – Nie musimy z niego rezygnować. Wystarczy, że zaniesiemy na groby mniej zniczy, a więc nie 30, ale na przykład trzy – wskazuje Caritas.

Według NIK w Polsce jest ponad 15 tys. cmentarzy, a z każdego z nich w listopadzie może pochodzić nawet 200 ton śmieci, głównie tworzyw sztucznych. W rezultacie daje to liczbę 3 mln ton odpadów.

– W akcji promowanej przez Caritas Polska chodzi o to, by zadbać o środowisko. A zachęta jest taka, aby unikać syntetycznych ozdób na rzecz tego, co jest naturalne i co można powtórnie wykorzystać – mówi ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Masowa produkcja przedmiotów z plastiku rozpoczęła się w XX wieku, więc przez setki lat obchodzono uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny bez plastiku.

– To kwestia zmiany mentalności, nie zrobimy tego od razu, ale małymi kroczkami. Dlatego Caritas propnuje na swojej stronie konktretne rowiązania – wykorzystania naturalnych produktów, świec, słoików – dodaje ks. Sęczek.

Caritas zachęca na przykład do używania glinianych miseczek wypełnionych woskiem, które można ponownie wykorzystać, a alternatywą dla kwiatów w plastikowych doniczkach są naturalne wiązanki. (at)