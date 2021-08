Caritas prosi o pomoc w wypełnieniu tornistrów przyborami szkolnymi… i uśmiechami

Sierpień 15, 2021

Do połowy września potrwa coroczna akcja Caritas „Tornister pełen uśmiechów”, której celem jest wsparcie dzieci z rodzin potrzebujących.

Aby pomóc należy kupić plecak i wypełnić go przyborami szkolnymi, a następnie dostarczyć wyprawkę do biura Caritas Archidiecezji Białostockiej, przy ul. Warszawskiej 32, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

„Tornister pełen uśmiechów”, a przede wszystkim pełen przyborów szkolnych potrzebnych dzieciom w nowym roku szkolnym, kierujemy do podopiecznych naszych świetlic w Sokółce, w Supraślu i w Białymstoku, ale także pomyśleliśmy o dzieciach, którymi opiekuje się Caritas w Grodnie – mówi jej dyrektor ksiądz Jerzy Sęczek.

Potrzebne są plasteliny, kredki, mazaki, ołówki, długopisy, piórniki, bloki rysunkowe, zeszyty.

Akcję, która potrwa do 15 września, można wesprzeć również dokonując wpłaty na konto białostockiej Caritas: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527, z dopiskiem „Tornister”. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup wyprawek. (ea)