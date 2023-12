Caritas i Zespół Szkół Katolickich przygotowuje Wigilię dla potrzebujących

20 grudnia, 2023

Ks. J. Seczek, H. Kozłowska, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich/Fot. A. Topczewska Ks. J. Seczek, H. Kozłowska, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich/Fot. A. Topczewska

Będzie kapusta z grzybami, barszcz z uszkami, ryba po grecku, śledzie, karp, ciasta, sałtka jarzynowa, kutia – 350 oóśb samotnych i ubogich zasiądzie do Wigilii organizowanej przez Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Wigilia dla potrzebujących odbędzie się 24 grudnia o godz. 14:00 w hali szkoły.

Podczas świątecznego spotkania będzie można połamać się opłatkiem, zjeść wigilijne potrawy i zaśpiewać kolędy.

– Każdy jest mile widziany. Chcemy się spotkać z konkretnym człowiekiem. Przekazać dobre słowo, nasz uśmiech, ale również przypomnieć, że Bóg staje się człowiekiem, że nas gromadzi i chce się z nami spotkać. Zapraszamy wszystkich ubogich, samotnych i potrzebujących. Dla 350 osób przygotowujemy 150 kg karpia, 100 kg ryby, 80 kg śledzia 100 litró barszczu 100 kg kapurty z grzybami – mówi ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

W przygotowania do Wigilii włączyła się społeczność Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku. – Nasza szkoła jak co roku jest zaproszona do tego, aby stać się domem dla ubogich i potrzebujących – mówi Honorata Kozłowska, dyrektor placówki. – Na miarę naszych możliwości, otwieramy podwoje naszej szkoły. Nasze dzieci przygotowały choinki i stroiki, które przyozdobią stoły świąteczne, aby ubogim dać nie tylko chleba, ale i piękna prawdziwego domu. Każdy na zakończenie będzie mógł zabrać ze sobą do domu te piękne dekoracje.

Jak co roku, Wigilię dla potrzebujących wspierają darczyńcy: sieć sklepów, hotele, przedsiębiorcy, osoby prywatne oraz wolontariusze. W Wigilii udział weźmie arcybiskup Józef Guzdek. (at)