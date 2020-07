Cały Białystok na wybory. Zagłosować można także na wakacjach

Lipiec 2, 2020

Do 10 lipca można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. To ważna informacja dla osób, które 12 lipca planują urlop poza Białymstokiem.

– Niezależnie gdzie będziemy wypoczywać, będziemy mogli zagłosować na prezydenta RP – mówi wiceprezydent Białegostoku, Rafał Rudnicki. – Wystarczy przed wyjazdem, do 10 lipca, zgłosić się do Departamentu Obsługi Mieszkańców przy ul. Branickiego 3/5 po zaświadczenie o prawie do głosowania. Na miejscu „od ręki” można otrzymać takie zaświadczenie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich można też wysłać drogą elektroniczną bądź korespondencyjną. Jednak gotowego już zaświadczenia urząd nie może wysłać pocztą ani elektronicznie. Niezbędna jest osobista wizyta w urzędzie. Zaświadczenie może też odebrać upoważniona na piśmie osoba.

Aby ułatwić mieszańcom załatwienie spraw wyborczych, do 18.00 wydłużono godziny pracy w Departamencie Obsługi Mieszkańców.

– W sprawach wyborczych mieszkańcy będą obsługiwani na bieżąco. Nie ma potrzeby umawiania wizyt telefonicznie. Ważna informacja jest też taka, że wszystkie zaświadczenia wydane przed pierwszym głosowaniem dotyczą również ponownego głosowania – dodaje Rudnicki.

O zbliżających się wyborach mają przypominać mieszkańcom spoty reklamowe w lokalnych mediach i rozwieszone w mieście banery z hasłem „Cały Białystok na wybory”. Mają tym samym też zachęcać do głosowania.

W pierwszej turze frekwencja w Białymstoku wyniosła nieco ponad 67 procent. Im wyższa frekwencja w drugiej turze, tym większa szansa na koncert z udziałem takich artystów jak: Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Organek czy Daria Zawiałow.

– Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców mogą wziąć udział w bitwie frekwencyjnej. Pod uwagę będzie brana suma frekwencji z pierwszej i drugiej tury. Miasto Białystok także przystępuje do tej bitwy na frekwencję – mówi wiceprezydent Białegostoku, Przemysław Tuchliński.

W drugiej turze wyborów prezydenckich będziemy wybierać spośród ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy i prezydenta Warszawy – Rafała Trzaskowskiego. W pierwszej turze Duda zdobył 43,50 proc. głosów, a Trzaskowski – 30,46 proc. (mt/mc)