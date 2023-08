Całoroczny punkt informacji turystycznej PTTK ma powstać w miejscu kwiaciarni Żonkil

22 sierpnia, 2023

Lokal po dawnej kwiaciarni Żonkil/Fot. A. Topczewska

W Białymstoku ma działać całoroczny punkt informacji turystycznej w centrum miasta. Turyści łatwo do niego trafią, bowiem ma mieć siedzibę w dawnej kwiaciarni Żonkil obok katedry.

Do przetargu na prowadzenie punktu stanął Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku. – To jedyna oferta, która wpłynęła. Mamy nadzieję, że będziemy prowadzić ten punkt – mówi Katarzyna Pierwienis, przewodnik i dyrektor biura Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku. – Mamy fajne plany na zagospodarowania tego miejsca. Były też wymagania od miasta, to udzielanie informacji turystycznej, białostocki wystrój pomieszczenia. Będzie też komputer dla turystów oraz toaleta. Oczywiście będą też dostępne, wydawane przez nas, materiały promocyjne, a jako przewodnicy wiemy, o co pytają i czego potrzebują turyści.

Dotychczasowy punkt w Bramie Wielkiej pałacu Branickich był dostepny dla turystów jedynie w sezonie – od końca kwietnia do października. – Ten punkt ma swoje ograniczenia, a w Białymstoku potrzebny był całoroczny punkt informacji turystycznej. Celem jest, aby był czynny 7 dni w tygodniu, niezależnie od pory roku, być może krócej zimą – dodaje Katarzyna Pierwienis.

W nowym punkcie będzie też możliwa sprzedaż pamiątek oraz książek i map o Białymstoku, a także wycieczek i spacerów. – A o to pytają turyści, którzy z marszu chcą zwiedzać miasto. Liczymy, że Białystok będzie ściągać ich jeszcze więcej – podkreśla Katarzyna Pierwienis.

Punkt w nowym miejscu ma rozpocząć działalność z początkiem października. (at)