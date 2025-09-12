Home Wiadomości Całkowite zamknięcie granicy z Białorusią i zakaz lotów dronami w Podlaskiem.

Wiadomości

12 września, 2025

Całkowite zamknięcie granicy z Białorusią i zakaz lotów dronami w Podlaskiem.

Granica Panstwa na linii kolejowej Bialystok-Grodno Granica Panstwa na linii kolejowej Bialystok-Grodno źródło: Wikipedia
Od północy (12 września) całkowicie wstrzymany został ruch graniczny z Białorusią. Decyzja rządu obejmuje wszystkie przejścia – zarówno kolejowe, jak i drogowe – i obowiązuje do odwołania. Restrykcje wprowadzono w związku z rozpoczęciem rosyjsko-białoruskich manewrów wojskowych „Zapad 2025”.

 

 
Zamknięte przejścia graniczne z Białorusią

W województwie podlaskim od dziś nieczynne są kolejowe przejścia graniczne w Kuźnicy i Siemianówce. To właśnie przez nie w tym roku przejechało blisko 1700 pociągów w obie strony. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości przyznają, że decyzja nie wpłynie znacząco na codzienne życie, ale dla wielu jest sygnałem rosnącego napięcia przy granicy.

Podobne ograniczenia wprowadzono w województwie lubelskim. Zamknięte zostały m.in. przejścia drogowe Terespol – Brześć oraz Kukuryki – Kozłowiczy, a także kolejowe przejście w Terespolu.

Premier Donald Tusk poinformował, że całkowite zamknięcie granicy z Białorusią jest podyktowane względami bezpieczeństwa.

Zakaz lotów dronami w Podlaskiem

Wraz z manewrami „Zapad 2025” obowiązują także nowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej. Od dziś do 9 grudnia 2025 roku wprowadzono całodobowy zakaz lotów dronami w pasie o szerokości około 40 kilometrów wzdłuż granicy z Białorusią.

Strefa oznaczona symbolem EP R129 obejmuje m.in.:

  • Augustów,

  • Suchowolę,

  • Dąbrowę Białostocką,

  • Czarną Białostocką,

  • Michałowo,

  • Zabłudów,

  • Hajnówkę,

  • Bielsk Podlaski,

  • Siemiatycze.

Loty cywilnymi samolotami i helikopterami są dozwolone tylko w dzień – w nocy obowiązuje zakaz. Wyjątek stanowią akcje ratunkowe, klęski żywiołowe, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i lotnictwo państwowe.

Za złamanie zakazu grozi kara finansowa – nawet do 10 tysięcy złotych.

Dlaczego wprowadzono ograniczenia?

Zarówno całkowite zamknięcie granicy, jak i zakaz lotów dronami, mają związek z bezpieczeństwem państwa. Rozpoczynające się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe „Zapad 2025” uznawane są przez polskie władze za agresywne i potencjalnie destabilizujące sytuację w regionie.

 

Granica Panstwa na linii kolejowej Bialystok-Grodno
