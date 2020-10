Cała Polska wejdzie do strefy żółtej. Maseczki znowu będą obowiązkowe na ulicach

Październik 8, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Cała Polska – od soboty (10.10) będzie żółtą strefą. A to oznacza, że wróci obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Będą też obowiązywały ograniczenia – w sklepach, restauracjach czy kinach. Zamknięte będą kluby czy dyskoteki.

Powodem jest gwałtownie rosnąca liczba zakażonych koronawirusem w całym kraju. W czwartek (08.10) potwierdzono w Polsce 4280 nowych zachorowań, a 76 osób zmarło. To najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii.

– Dziś mieliśmy rekordowy przyrost zakażeń. To oznacza, że w przypadku takiej dynamiki podwojenie zakażeń jest co trzy dni. Chcemy, aby ta liczba została ograniczona – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Chcemy zastosować podobna strategię do tej, którą zastosowaliśmy kilka miesięcy temu – dodawał premier.

W Podlaskiem odnotowano w czwartek (08.10) 94 nowe przypadki zakażenia. Zmarło też 8 kolejnych osób. Najmłodsza z nich miała 58 lat, najstarsza – 89. To głównie mieszkańcy powiatu białostockiego, ale też Białegostoku i Wysokiego Mazowieckiego. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

Natomiast do strefy czerwonej wejdą: powiat białostocki, zambrowski i miasto Suwałki.

W strefie czerwonej np. lokalne gastronomiczne (puby, restauracje czy bary) mogą być otwarte jedynie do 22.00. (mt/mc)