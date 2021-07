Były prezes Jagiellonii Białystok jednym z kandydatów na szefa PZPN

Lipiec 20, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Cezary Kulesza i Marek Koźmiński – to kandydaci na stanowisko nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. O północy minął czas zgłaszania swych kandydatur. Jak informuje PZPN, obie kandydatury spełniają wymagane warunki formalne.

Cezary Kulesza to były prezes Jagiellonii Białystok, który po 11 latach zrezygnował ze stanowiska, by kandydować na fotel prezesa PZPN. Marek Koźmiński to były piłkarz, reprezentant Polski, wiceprezes ds. szkolenia w PZPN.

By wystartować w wyborach na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, należało przedstawić przynajmniej 15 rekomendacji od związków wojewódzkich, klubów ekstraklasy oraz pierwszej ligi.

Kulesza zgromadził 40 rekomendacji, czym pochwalił się na Twitterze. Koźmiński nie zdecydował się upublicznić informacji o zdobytych wyrazach poparcia.

O tym, kto na stanowisku prezesa PZPN zastąpi Zbiegniewa Bońka, dowiemy się 18 sierpnia. Podczas wyborów do zdobycia będzie aż 118 głosów. Aby zwyciężyć, kandydat będzie musiał otrzymać ponad 50-procentowe poparcie. (mt)