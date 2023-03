Byli chorzy i pracowali. ZUS podsumował kontrole zwolnień lekarskich

14 marca, 2023

ZUS w Białymstoku, fot. Ewelina Andrzejewska ZUS w Białymstoku, fot. Ewelina Andrzejewska

Podlasianie często pracują będąc na L4. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych w 2022 roku wyniosła w naszym regionie blisko 150 tys. złotych.

Wśród osób, które w ubiegłym roku musiały zwrócić zasiłek chorobowy, byli zarówno pracownicy jak i osoby prowadzące własne firmy. Zostali przyłapani na pracy zarobkowej.

– ZUS ma ustawowy obowiązek kontrolować zwolnienia lekarskie. Prowadzimy dwa rodzaje kontroli. Sprawdzamy, czy osoba na zwolnieniu korzysta z niego prawidłowo, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne prace, które mogłyby wydłużyć jej powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzystała ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, to wstrzymujemy wypłatę świadczenia. Jeżeli zasiłek został już wypłacony, to nakazujemy jego zwrot – mówi regionalny rzecznik ZUS Katarzyna Krupicka.

Kontrole zwolnień wykonują także lekarze orzecznicy ZUS. Sprawdzają, czy pracownik jest nadal chory a zwolnienie zasadne. Do skontrolowania zwolnienia ma także prawo pracodawca. (mt)