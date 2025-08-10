Burzowa niedziela w województwie podlaskim. Straż Pożarna interweniowała ponad 90 razy

10 sierpnia, 2025

Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Ponad 90 razy Straż Pożarna wyjeżdżała w niedzielę (10.08) w związku z gwałtowną pogodą w województwie podlaskim. Burzom towarzyszyły silne opady deszczu – do 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę.

W Sokółce były zalane ulice i spadł grad wielkości piłek golfowych.

– Najwięcej interwencji odnotowano na terenie powiatu sokólskiego i białostockiego. Strażacy podejmowali czynności związane zarówno z usuwaniu powalonych drzew i gałęzi, jak również związane z likwidacją lokalnych zalań i podtopień – mówi młodsza ogniomistrz Justyna Kłusewicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Strefa burz i niebezpiecznych zjawisk opuściła już województwo podlaskie. W poniedziałek (11.08) synoptycy zapowiadają 23 stopnie i brak opadów. (hk)