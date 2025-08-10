Home Wiadomości Burzowa niedziela w województwie podlaskim. Straż Pożarna interweniowała ponad 90 razy

Wiadomości

10 sierpnia, 2025

Burzowa niedziela w województwie podlaskim. Straż Pożarna interweniowała ponad 90 razy

Strażak przecina powalone na drogę drzewo. Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Ponad 90 razy Straż Pożarna wyjeżdżała w niedzielę (10.08) w związku z gwałtowną pogodą w województwie podlaskim. Burzom towarzyszyły silne opady deszczu – do 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę.

 

W Sokółce były zalane ulice i spadł grad wielkości piłek golfowych.

– Najwięcej interwencji odnotowano na terenie powiatu sokólskiego i białostockiego. Strażacy podejmowali czynności związane zarówno z usuwaniu powalonych drzew i gałęzi, jak również związane z likwidacją lokalnych zalań i podtopień – mówi młodsza ogniomistrz Justyna Kłusewicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 

Strefa burz i niebezpiecznych zjawisk opuściła już województwo podlaskie. W poniedziałek (11.08) synoptycy zapowiadają 23 stopnie i brak opadów. (hk)

Najnowsze wiadomości
Dwóch mężczyzn stoi przy banerze.
Perseidy rozświetlają sierpn ... więcej
Piłkarze cieszą się na boisku.
Zdecydowane zwycięstwo Jagiel ... więcej
Strażak przecina powalone na drogę drzewo.
Burzowa niedziela w województ ... więcej
Cała drużyna piłkarska na stadionie.
Jagiellonia Białystok na wła ... więcej
Kobieta na bieżni z plakatami w rękach.
Nowy rekord Polski ustanowiła ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.