25 sierpnia, 2025

Burze i silny wiatr nad Podlasiem. Strażacy i ratownicy mieli pełne ręce pracy

Strażacy z OSP Studzianki usuwają drzewo powalone przez silny wiatr na drogę w czasie burzy w województwie podlaskim. Strażacy z OSP Studzianki usuwają drzewo, które w niedzielę po burzy zablokowało drogę w regionie. Fot. OSP Studzianki
W niedzielę po południu nad region dotarł front niżowy, który przyniósł gwałtowne załamanie pogody. Strażacy i policjanci interweniowali kilkukrotnie. W Studziankach na trasie Supraśl–Studzianki oraz w Kalinówce Kościelnej powalone drzewa blokowały drogi.

Groźnie zrobiło się też na jeziorze Wigry. Podczas regat wywróciły się dwie żaglówki. Cztery osoby znalazły się w wodzie, ale dzięki szybkiej akcji patroli wodnych i ratowników WOPR zostały bezpiecznie odholowane do brzegu. Wszyscy mieli na sobie kamizelki asekuracyjne.

Według danych IMGW, porywy wiatru osiągały wczoraj 55 kilometrów na godzinę, lokalnie spadł grad. (red.)

