Burmistrz Wasilkowa doceniony w ogólnopolskim rankingu

Marzec 18, 2021

źródło: UM Wasilków źródło: UM Wasilków

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz znalazł się w pierwszej piątce najlepiej ocenianych burmistrzów w 2020 roku. Jest jedynym samorządowcem z podlaskiego tak wysoko sklasyfikowanym w plebiscycie Portalu Samorządowego.

– Wynik plebiscytu, jaki zorganizował portalsamorzadowy.pl to dla mnie miłe zaskoczenie. Często w pracy burmistrza muszę się mierzyć z różnymi trudnościami czy przeciwnościami, dlatego to jest tak dobra informacja dla mnie – mówi Adrian Łuckiewicz. – Takie docenienie mojej pracy i pracy mojego zespołu daje silną motywację do dalszych działań na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców, do pracy nad dalszym rozwojem gminy, znajdowaniem rozwiązań i konsekwentnym działaniem na rzecz mieszkańców.

W konkursie „Samorządowiec Roku” można było oddawać głosy na marszałków województw, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i wójtów, a także radnych województw, miast, gmin i powiatów. Liczyły się zarówno głosy poparcia, jak i dezaprobaty wobec kandydatów.

Jak podkreślają organizatorzy – analizując wyniki brano pod uwagę jedynie tych samorządowców, którzy uzyskali więcej niż 500 głosów. W tej grupie kandydaci, którzy mieli dodatni bilans głosów (więcej głosów dodatnich niż ujemnych), przeszli do drugiego etapu. By wyrównać siłę każdego oddanego głosu, uzyskany wynik został podzielony przez liczbę mieszkańców miejscowości czy regionu, który reprezentuje dany samorządowiec.

O tytuł Samorządowca Roku rywalizowali włodarze i radni z całego kraju, reprezentujący gminy, powiaty oraz województwa. W sumie od 1 stycznia 2020 r. do 21 stycznia 2021 oddano blisko 133 tys. tys. głosów.

Najlepszym burmistrzem 2020 r., głosami internautów została wybrana Krystyna Wróbel z Lędzin. Adrian Łuckiewicz znalazł się w pierwszej piątce, obok: Katarzyny Kondziołka, burmistrz Zawichostu, Dariusza Chmury burmistrz Wołowa oraz Elżbieta Radwan burmistrz Wołomina. (mt/mc)