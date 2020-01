Choroszcz zrewitalizuje swoje bulwary. Mają cieszyć oko jeszcze w tym roku

Styczeń 17, 2020

źródło: UM w Choroszczy

Otoczone zielenią ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi, plac zabaw, skate park i tężnia solankowa. Tak właśnie będą wyglądać zrewitalizowane bulwary przy ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy.

Niezagospodarowany i opuszczony teren przekształci się w promenadę oferującą cały szereg atrakcji rekreacyjnych. Obszar zostanie uporządkowany i wyposażony w nową nawierzchnię, powstaną ścieżki, chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi. Z bulwarów szczególnie ucieszy się młodzież, gdyż na obszarze powstaną elementy i urządzenia rekreacyjno-sportowe: plac zabaw, skatepark z bank rampami oraz bank wallami, funbox z poręczą 3/1, grindbox 2 poziomy, Quarter pipe.

Ale pierwszy w Choroszczy skate park to jeszcze nie wszystko: bulwary H. Sienkiewicza będą wyposażone także w tężnię solankową. Wokół niej seniorzy, całe rodziny oraz inni zainteresowane osoby będą mogły zatrzymać się podczas codziennych spacerów i pooddychać, pełnym zdrowotnych właściwości powietrzem.

Całość bulwarów zostanie wyposażona w zielone nasadzenia, zostanie oświetlona, a także wyposażona w konieczną infrastrukturę podziemną: instalację kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

– To kolejna historyczna inwestycja w gminie Choroszcz – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Niezagospodarowana i łagodnie mówiąc: niezachęcająca przestrzeń, przez mieszkańców Choroszczy była raczej omijana szerokim łukiem, choć blisko sąsiaduje z zabudową mieszkalną, a także jest mijana podczas spacerów czy codziennych zakupów. Teraz diametralnie zmieni swoje oblicze. Bulwary Sienkiewicza stają się przestrzenią uporządkowaną i przyjazną społecznie. A skate park i tężnia solankowa – pierwsze takie realizacje w naszej gminie – wierzę, że przyciągną przedstawicieli wielu pokoleń – konkluduje Burmistrz Wardziński.

Przestrzeń zyska nowe oblicze jeszcze w tym roku. Jest to możliwe dzięki pieniądzom z RPOWP, które przyznał Zarząd Województwa. Ogólny koszt inwestycji to kwota niemal 2,2 mln złotych. Unijne wsparcie wynosi 1,5 mln złotych, reszta to wkład własny gminy i wsparcie z budżetu państwa. (mt/mc)