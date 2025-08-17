Home Wiadomości Bukowiecka piąta, Swoboda z rekordem sezonu na Memoriale Kamili Skolimowskiej

Wiadomości

17 sierpnia, 2025

Bukowiecka piąta, Swoboda z rekordem sezonu na Memoriale Kamili Skolimowskiej

Kobieta stoi na bieżni. Źródło: KA Podlasie
Natalia Bukowiecka zajęła piąte miejsce, a Ewa Swoboda ósme na Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie w ramach lekkoatletycznego cyklu Diamentowej Ligi.

 

Natalia Bukowiecka pobiegła 50.16 s. na 400 m i zajęła 5. miejsce w bardzo mocnej stawce. Wszystkie wyniki były poniżej 51 s. Wygrała Marileidy Paulino z wynikiem 49.18 s. Natomiast Ewa Swoboda uzyskała swój najlepszy w tym sezonie wynik na 100 m., to 11.08 s. W zeszłym tygodniu w Białymstoku było 11.22 s.

Obie zawodniczki KS Podlasie przygotowują się do Mistrzostw Świata w Tokio, które potrwają od 13 do 21 września. (red.)

 

Najnowsze wiadomości
Dwóch piłkarzy na boisku.
Jagiellonia Białystok na wyje ... więcej
Nieoznakowany radiowóz policji, na tylnej szybie wyświetla się czerwony napis POLICJA
Policyjna akcja „Bezpiec ... więcej
Dwa utonięcia w długi weeken ... więcej
Kobieta stoi na bieżni.
Bukowiecka piąta, Swoboda z r ... więcej
nasyp przy torach
Śmiertelne potrącenie przez ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.