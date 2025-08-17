Bukowiecka piąta, Swoboda z rekordem sezonu na Memoriale Kamili Skolimowskiej

17 sierpnia, 2025

Natalia Bukowiecka zajęła piąte miejsce, a Ewa Swoboda ósme na Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie w ramach lekkoatletycznego cyklu Diamentowej Ligi.

Natalia Bukowiecka pobiegła 50.16 s. na 400 m i zajęła 5. miejsce w bardzo mocnej stawce. Wszystkie wyniki były poniżej 51 s. Wygrała Marileidy Paulino z wynikiem 49.18 s. Natomiast Ewa Swoboda uzyskała swój najlepszy w tym sezonie wynik na 100 m., to 11.08 s. W zeszłym tygodniu w Białymstoku było 11.22 s.

Obie zawodniczki KS Podlasie przygotowują się do Mistrzostw Świata w Tokio, które potrwają od 13 do 21 września. (red.)