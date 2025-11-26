Budżet Województwa Podlaskiego 2026: transport, zdrowie i kultura z największymi inwestycjami

26 listopada, 2025

Marszałek Łukasz Prokorym podczas prezentacji projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2026 rok. Fot. UMWP

W przyszłym roku województwo podlaskie planuje wydać ponad 1,63 mld zł. Dochody mają sięgnąć 1,44 mld zł, a deficyt – 186 mln zł. Zarząd województwa podkreśla, że projekt budżetu łączy inwestycje prorozwojowe z troską o dziedzictwo regionu.

– Ten budżet łączy rozwój – inwestycje w kolej, drogi czy służbę zdrowia – z dbałością o przeszłość, tożsamość i kulturę – podsumował marszałek Łukasz Prokorym.

Największą część dochodów – ponad 717 mln zł – mają stanowić wpływy z PIT, CIT i subwencji ogólnej. W planie jest także spłata 29 mln zł zadłużenia oraz zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości prawie 211 mln zł. Nadwyżka operacyjna wyniesie ponad 79 mln zł.

Zdrowie: 119 mln zł na inwestycje i programy wsparcia

W budżecie zapisano 70 mln zł rezerw, z czego 55 mln zł to rezerwy celowe – głównie na ochronę zdrowia. Jak tłumaczy marszałek, 44 mln zł zabezpieczono na wkłady własne do projektów zewnętrznych.

– To pokazuje, że jako zarząd nie szczędzimy środków na służbę zdrowia – podkreślił Łukasz Prokorym.

Wicemarszałek Wiesława Burnos dodała, że na ochronę zdrowia w 2026 roku przeznaczono 119 mln zł, uwzględniając rezerwy celowe. W planach jest m.in. finalizacja umów na dofinansowanie Breast Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii, kontynuacja programów profilaktycznych czy 5 mln zł na działalność Zakładów Aktywności Zawodowej.

Samorząd zamierza rozwijać także program POMPIK – Pierwsza Podlaska Wyprawka (850 tys. zł) oraz przeznaczyć 20 mln zł na usługi opiekuńcze dla seniorów i osób potrzebujących, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Transport i łączność: ponad 710 mln zł

To największa część przyszłorocznych wydatków. Na rozwój infrastruktury drogowej zapisano ponad 511 mln zł, z czego 282,7 mln zł to środki unijne. Kolej pasażerska otrzyma prawie 100 mln zł – o 22 mln zł więcej niż rok wcześniej.

– Jeśli chodzi o kolej, to nakłady na nią będą o 22 mln zł większe w porównaniu do 2025 roku – podkreślił wicemarszałek Marek Malinowski.

Największe inwestycje drogowe to:

210 mln zł na rozbudowę trasy Łapy – Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie (DW 681, 682 i 678),

162 mln zł na DW 687 (Juszkowy Gród – Zwodzieckie),

31,6 mln zł na obwodnicę Kolna,

18,1 mln zł na obwodnicę Ciechanowca,

33,5 mln zł na odcinek Łomża – Mężenin,

22,3 mln zł na chodniki i ścieżki rowerowe,

16,3 mln zł na modernizację przejazdów kolejowych.

Kultura i dziedzictwo: 163 mln zł na instytucje i nowe inwestycje

Jak wyjaśnia członek zarządu Jacek Piorunek, Podlaskie wśród wszystkich województw przeznacza najwięcej środków na kulturę.

– Spośród wszystkich województw przeznaczamy najwięcej na kulturę – wskazał podczas prezentacji budżetu.

W przyszłym roku 20 jednostek kultury podległych władzom województwa otrzyma zwiększone środki na funkcjonowanie. W planie inwestycyjnym znalazły się m.in.:

32 mln zł na kontynuację remontu Teatru Dramatycznego,

4,2 mln zł na Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki,

1,76 mln zł na projektowanie Xylopolis – Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie.

Turystyka i rolnictwo: nowe szlaki i wsparcie dla lokalnych producentów

Flagowym projektem turystycznym jest „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” o wartości 82 mln zł. Samorząd planuje też przeznaczyć 5 mln zł na działania Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w tym kontynuację Podlaskiego Bonu Turystycznego i udział w międzynarodowych targach.

W budżecie zapisano środki na wsparcie kół gospodyń wiejskich, pszczelarzy oraz spółek wodnych. Nowością jest pilotaż retencjonowania wody na ciekach wodnych – 500 tys. zł.

