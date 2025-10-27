Budżet Obywatelski Białegostoku 2026. Zobacz, jakie projekty wybrali mieszkańcy!

Nowa linia autobusowa przez Aleję Niepodległości, napis „Jaga” na stadionie miejskim, rozbudowa parkingu przy szpitalach uniwersyteckich czy kolejna tężnia solankowa – to tylko część pomysłów, które mieszkańcy Białegostoku wybrali w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026. To już 13. edycja programu, w której do podziału było 15 milionów złotych.
Białostoczanie zdecydowali. 26 projektów trafi do realizacji
Podczas poniedziałkowej konferencji (27 października) w Centrum Aktywności Społecznej przedstawiono wyniki głosowania. Mieszkańcy mogli wybierać spośród 81 projektów – ogólnomiejskich, osiedlowych i szkolnych.
Łącznie oddano ponad 37,6 tys. głosów, z czego 34,8 tys. było ważnych. Jak podkreślał prezydent Tadeusz Truskolaski, choć liczba kart do głosowania była mniejsza niż w poprzednich latach, zainteresowanie inicjatywą nadal jest bardzo wysokie.
Najpopularniejsze projekty ogólnomiejskie
Na przedsięwzięcia o charakterze ogólnomiejskim przeznaczono 8 milionów złotych.
Największe poparcie – 6580 głosów – zdobył projekt uruchomienia nowej linii autobusowej BKM, która połączy kilka osiedli, biegnąc przez Aleję Niepodległości. Wartość inwestycji to ponad 2 mln zł.
Drugie miejsce wśród projektów miejskich zajął pomysł utworzenia z krzesełek w barwach żółto-czerwonych napisu „Jaga” na stadionie miejskim, gdzie swoje mecze rozgrywa Jagiellonia Białystok. Koszt realizacji wynosi 320 tys. zł.
Wśród pozostałych projektów ogólnomiejskich znalazły się:
-
budowa łączników rowerowych w różnych częściach miasta,
-
modernizacja placu im. Stanisława Moniuszki przy Operze i Teatrze Dramatycznym,
-
Koci budżet – wielka sprawa małych łapek – program sterylizacji i chipowania kotów,
-
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w kryzysie psychicznym,
-
Białystok trenuje strzelectwo,
-
Woda dla mieszkańców – budowa ujęcia wody na osiedlu Mickiewicza,
-
Samodzielne, silne, wsparte – pilotażowy program pomocy dla samotnych matek,
-
Kamery online z widokiem na Białystok (Rynek Kościuszki i rondo Lussy),
-
instalacja figurka WidziMisia przy ul. Świerkowej,
-
Muzyczny Białystok – koncert plenerowy,
-
Gimnastyka z fizjoterapią dla seniorów z nadwagą,
-
projekt edukacyjny „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”.
Parking przy szpitalach i tężnia solankowa – zwycięskie projekty osiedlowe
Na projekty osiedlowe przeznaczono 4 miliony złotych. Najwięcej głosów – ponad 2,7 tys. – zdobyła rozbudowa parkingu oraz chodnika przy ul. Waszyngtona, w rejonie dwóch białostockich szpitali: Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Wartość inwestycji to 1,5 mln zł.
Drugim najpopularniejszym projektem była tężnia solankowa przy Lesie Turczyńskim, która zdobyła ok. 2 tys. głosów. Koszt jej realizacji to 1,2 mln zł. To już piąta tężnia w mieście – mieszkańcy coraz częściej wskazują je jako miejsca relaksu i rekreacji.
Pozostałe projekty osiedlowe obejmują m.in.:
-
przebudowę ul. Gajowej na odcinku od ul. gen. Hallera do Palmowej i Arżaminowej,
-
amfiteatr kultury i kino plenerowe na osiedlu TBS,
-
mural „Książki do nieba” na ścianie biblioteki – filii Książnicy Podlaskiej,
-
strefę młodzieżową w bibliotece na osiedlu Bacieczki,
-
stojaki rowerowe w kilku lokalizacjach: przy ul. Jurowieckiej, Ogrodowej, Ciepłej, Jagienki i Sienkiewicza.
Inwestycje w edukację – projekty szkolne
W tym roku po raz pierwszy projekty szkolne zostały wyodrębnione z ogólnej puli, aby wyrównać szanse pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców.
Na ten cel przeznaczono 3 miliony złotych.
Najwięcej głosów – ponad 4 tys. – zdobył projekt rozbudowy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, którego wartość to 1,5 mln zł.
Na drugim miejscu uplasował się projekt modernizacji szatni i świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, wyceniony na 1,3 mln zł.
Pozostałe projekty szkolne to:
-
program prozdrowotny „Odżywiać się zdrowo, żyć kolorowo” – 100 tys. zł,
-
termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 30 im. św. Jana Pawła II – 53,5 tys. zł,
-
projekt „Bezpieczne Serce Przedszkolaka na wyciągnięcie ręki” – 24,5 tys. zł.
Mniej głosów, więcej jakości
Dyrektor Urszula Przytupa z Centrum Aktywności Społecznej wyjaśniła, że w tym roku wprowadzono wymóg podania numeru PESEL podczas głosowania. Ma to na celu zwiększenie wiarygodności wyników i ograniczenie możliwości dublowania głosów.
W efekcie liczba nieważnych kart spadła do ok. 7%, a wzrosła liczba głosów oddanych elektronicznie.
(pc)