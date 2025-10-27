Budżet Obywatelski Białegostoku 2026. Zobacz, jakie projekty wybrali mieszkańcy!

27 października, 2025

Nowa linia autobusowa przez Aleję Niepodległości, napis „Jaga” na stadionie miejskim, rozbudowa parkingu przy szpitalach uniwersyteckich czy kolejna tężnia solankowa – to tylko część pomysłów, które mieszkańcy Białegostoku wybrali w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026. To już 13. edycja programu, w której do podziału było 15 milionów złotych.

Białostoczanie zdecydowali. 26 projektów trafi do realizacji

Podczas poniedziałkowej konferencji (27 października) w Centrum Aktywności Społecznej przedstawiono wyniki głosowania. Mieszkańcy mogli wybierać spośród 81 projektów – ogólnomiejskich, osiedlowych i szkolnych.

Łącznie oddano ponad 37,6 tys. głosów, z czego 34,8 tys. było ważnych. Jak podkreślał prezydent Tadeusz Truskolaski, choć liczba kart do głosowania była mniejsza niż w poprzednich latach, zainteresowanie inicjatywą nadal jest bardzo wysokie.

Najpopularniejsze projekty ogólnomiejskie

Na przedsięwzięcia o charakterze ogólnomiejskim przeznaczono 8 milionów złotych.

Największe poparcie – 6580 głosów – zdobył projekt uruchomienia nowej linii autobusowej BKM, która połączy kilka osiedli, biegnąc przez Aleję Niepodległości. Wartość inwestycji to ponad 2 mln zł.

Drugie miejsce wśród projektów miejskich zajął pomysł utworzenia z krzesełek w barwach żółto-czerwonych napisu „Jaga” na stadionie miejskim, gdzie swoje mecze rozgrywa Jagiellonia Białystok. Koszt realizacji wynosi 320 tys. zł.

Wśród pozostałych projektów ogólnomiejskich znalazły się:

budowa łączników rowerowych w różnych częściach miasta,

modernizacja placu im. Stanisława Moniuszki przy Operze i Teatrze Dramatycznym,

Koci budżet – wielka sprawa małych łapek – program sterylizacji i chipowania kotów,

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w kryzysie psychicznym ,

Białystok trenuje strzelectwo ,

Woda dla mieszkańców – budowa ujęcia wody na osiedlu Mickiewicza,

Samodzielne, silne, wsparte – pilotażowy program pomocy dla samotnych matek,

Kamery online z widokiem na Białystok (Rynek Kościuszki i rondo Lussy),

instalacja figurka WidziMisia przy ul. Świerkowej,

Muzyczny Białystok – koncert plenerowy,

Gimnastyka z fizjoterapią dla seniorów z nadwagą ,

projekt edukacyjny „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”.

Parking przy szpitalach i tężnia solankowa – zwycięskie projekty osiedlowe

Na projekty osiedlowe przeznaczono 4 miliony złotych. Najwięcej głosów – ponad 2,7 tys. – zdobyła rozbudowa parkingu oraz chodnika przy ul. Waszyngtona, w rejonie dwóch białostockich szpitali: Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Wartość inwestycji to 1,5 mln zł.

Drugim najpopularniejszym projektem była tężnia solankowa przy Lesie Turczyńskim, która zdobyła ok. 2 tys. głosów. Koszt jej realizacji to 1,2 mln zł. To już piąta tężnia w mieście – mieszkańcy coraz częściej wskazują je jako miejsca relaksu i rekreacji.

Pozostałe projekty osiedlowe obejmują m.in.:

przebudowę ul. Gajowej na odcinku od ul. gen. Hallera do Palmowej i Arżaminowej,

amfiteatr kultury i kino plenerowe na osiedlu TBS,

mural „Książki do nieba” na ścianie biblioteki – filii Książnicy Podlaskiej,

strefę młodzieżową w bibliotece na osiedlu Bacieczki,

stojaki rowerowe w kilku lokalizacjach: przy ul. Jurowieckiej, Ogrodowej, Ciepłej, Jagienki i Sienkiewicza.

Inwestycje w edukację – projekty szkolne

W tym roku po raz pierwszy projekty szkolne zostały wyodrębnione z ogólnej puli, aby wyrównać szanse pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców.

Na ten cel przeznaczono 3 miliony złotych.

Najwięcej głosów – ponad 4 tys. – zdobył projekt rozbudowy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, którego wartość to 1,5 mln zł.

Na drugim miejscu uplasował się projekt modernizacji szatni i świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, wyceniony na 1,3 mln zł.

Pozostałe projekty szkolne to:

program prozdrowotny „Odżywiać się zdrowo, żyć kolorowo” – 100 tys. zł,

termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 30 im. św. Jana Pawła II – 53,5 tys. zł,

projekt „Bezpieczne Serce Przedszkolaka na wyciągnięcie ręki” – 24,5 tys. zł.

Mniej głosów, więcej jakości

Dyrektor Urszula Przytupa z Centrum Aktywności Społecznej wyjaśniła, że w tym roku wprowadzono wymóg podania numeru PESEL podczas głosowania. Ma to na celu zwiększenie wiarygodności wyników i ograniczenie możliwości dublowania głosów.

W efekcie liczba nieważnych kart spadła do ok. 7%, a wzrosła liczba głosów oddanych elektronicznie.

