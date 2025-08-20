Budżet Obywatelski 2026 w Białymstoku – od 24 września rusza głosowanie na 81 projektów

20 sierpnia, 2025

fot. Waldemar Kardasz/UM Białystok fot. Waldemar Kardasz/UM Białystok

Już 24 września 2025 roku mieszkańcy Białegostoku rozpoczną głosowanie w 13. edycji Budżetu Obywatelskiego. Do wyboru będzie aż 81 projektów, spośród 138 zgłoszonych. Na realizację pomysłów, które zdobędą największe poparcie, miasto przeznaczy 15 mln zł.

Zgłoszone propozycje do BO2026 zostały poddane trzystopniowej weryfikacji – formalnej, szczegółowej oraz przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie do głosowania zakwalifikowano:

33 projekty ogólnomiejskie ,

24 projekty osiedlowe ,

24 projekty szkolne.

Najwięcej zadań osiedlowych, bo aż 5 propozycji, pochodzi z osiedla Nowe Miasto.

Łączna wartość wszystkich projektów to ponad 67 mln zł, jednak mieszkańcy zdecydują, na co zostanie rozdysponowane 15 mln zł:

8 mln zł na projekty ogólnomiejskie,

4 mln zł na projekty osiedlowe,

3 mln zł na projekty szkolne.

Terminy głosowania i ogłoszenie wyników

Głosowanie potrwa od 24 września do 7 października 2025 r., a wyniki poznamy do 7 listopada 2025 r.

– Zachęcam mieszkańców do zapoznania się z projektami zakwalifikowanymi do głosowania. Są ciekawe i zróżnicowane, każdy znajdzie inicjatywę, na którą warto oddać głos – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Dodatkową okazją do poznania propozycji będzie Białostocki Festyn Obywatelski, zaplanowany na 14 września na placu przed Teatrem Dramatycznym.

Jak głosować w Budżecie Obywatelskim 2026?

Każdy mieszkaniec Białegostoku będzie mógł oddać głos tylko raz i wybrać maksymalnie 4 projekty – z dowolnej kategorii.

Formy głosowania:

papierowa karta – dostępna w Urzędzie Miejskim (ul. Słonimska, Branickiego, Składowa), w Centrum Aktywności Społecznej oraz w mobilnym punkcie na Rynku Kościuszki,

wersja elektroniczna – interaktywna karta do głosowania dostępna będzie od 24 września na stronach bialystok.pl i cas.bialystok.pl.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w głosowaniu po dołączeniu zgody opiekuna prawnego.

Dlaczego warto głosować?

Budżet Obywatelski to realna szansa, by mieszkańcy sami zdecydowali, jak zmieniać swoje miasto. To dzięki głosom białostoczan powstają nowe miejsca rekreacji, inwestycje osiedlowe, projekty edukacyjne i społeczne.

(pj)