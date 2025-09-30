Budżet Obywatelski 2026. Białostoczanie zdecydują o 15 milionach złotych

30 września, 2025

Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku, fot. A. Jakuć

W Białymstoku trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2026. To właśnie mieszkańcy, w tym także młodzi białostoczanie, do 7 października mogą zdecydować, na co przeznaczone zostanie 15 milionów złotych. Do wyboru jest aż 81 projektów – ogólnomiejskich, osiedlowych i szkolnych.

– Budżet Obywatelski pokazuje, że razem możemy zmieniać nasze miasto. Dzięki pomysłom i głosom białostoczan powstały już place zabaw, tereny rekreacyjne, miejsca spotkań i wiele innych inicjatyw, które służą nam wszystkim. Zachęcam, by także w tym roku oddać swój głos – bo to właśnie mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzebuje nasze miasto – podkreśla Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Posłuchaj rozmowy z Rafałem Rudnickim, zastępcą prezydenta Białegostoku w audycji „Białystok miasto młodych”.

W tej edycji do głosowania zakwalifikowano 33 projekty ogólnomiejskie, 24 osiedlowe i 24 szkolne. Do rozdysponowania jest 15 mln zł: 8 mln na zadania ogólnomiejskie, 4 mln na osiedlowe i 3 mln na szkolne. Projekty zostaną wybrane na podstawie list rankingowych – aż do wyczerpania środków.

Budżet Obywatelski to narzędzie, które działa w Białymstoku od 2013 roku. Od tego czasu zrealizowano już 265 projektów, m.in. budowę placów zabaw, modernizację boisk, stworzenie terenów rekreacyjnych i zielonych przestrzeni w różnych częściach miasta.

– Chcemy, żeby mieszkańcy – w tym młodzi ludzie – widzieli realny wpływ na otoczenie, w którym żyją i uczą się. To szansa na to, by wspólnie kształtować przyszłość miasta – dodaje Rafał Rudnicki.

Głosować można tylko raz – elektronicznie lub papierowo. W sieci wystarczy wybrać projekty, podać dane i potwierdzić wybór kodem SMS. Papierowe karty można wypełnić w kilku punktach w mieście, m.in. w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej i w Centrum Aktywności Społecznej. Dodatkowo głosy przyjmują mobilne punkty na Rynku Kościuszki.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 7 listopada.

(AJ)