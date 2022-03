Budżet Obywatelski 2023. Magistrat organizuje maratony pisania projektów

Marzec 29, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Białostocki magistrat organizuje maratony pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023. Z pomocy urzędników będzie można skorzystać w środę (30.03) i czwartek (31.03) między 9:00 a 18:00 w Centrum Aktywności Społecznej przy św. Rocha.

Inicjatywa ta skierowana jest do tych osób, które chcą złożyć wniosek do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, ale nie wiedzą jak go przygotować.

– Zachęcam białostoczan do udziału w maratonie. Na miejscu będzie można skonsultować swój pomysł lub uzupełnić wniosek – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania jest 12 mln złotych. 5 mln złotych na projekty ogólnomiejskie, a 7 mln złotych na osiedlowe. Wnioski można składać do 11 kwietnia.

Każdą propozycję powinno poprzeć dwoje mieszkańców Białegostoku (innych niż projektodawca). Wnioski należy składać na formularzach dostępnych na stronie Centrum Aktywności Społecznej, a także w budynkach przy ulicy Św. Rocha 3 i Słonimskiej 1. Każdy mieszkaniec może złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów. (mt)