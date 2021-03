Budżet Obywatelski 2022. Przez najbliższe dwa miesiące można zgłaszać projekty

Marzec 25, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

12 mln złotych miasto przeznaczy na realizację pomysłów białostoczan. Rozpoczęła się 9. edycja Budżetu Obywatelskiego.

Do 25 maja przyjmowane są projekty, które mogą dotyczyć działań miękkich oraz twardych na osiedlach lub o zasięgu ogólnomiejskim.

– Łączna kwota na projekty ogólnomiejskie wynosi 6 milionów złotych, w ramach których na działania twarde można otrzymać maksymalnie milion złotych a na działanie miękkie – 25 tys. złotych. Na inicjatywy osiedlowe ogólna pula pieniędzy również wynosi 6 mln złotych, z tą różnicą, że na pomysły twarde można otrzymać maksymalnie pół miliona złotych, natomiast na miękkie także 25 tys. złotych – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Ważną zmianą w Budżecie Obywatelskim na 2022 rok jest dostosowanie, w miarę możliwości, zgłaszanych pomysłów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy seniorów.

– Mówimy zarówno o projektach tzw. twardych jak i miękkich, czyli np. zapewnienie tłumacza języka migowego podczas wydarzeń kulturalnych bądź edukacyjnych. W przypadku inicjatyw twardych, czyli inwestycyjnych ważne jest, aby ich lokalizacje znajdowały się na terenie Białegostoku. Projekt może złożyć każdy mieszkaniec miasta, tak samo jak każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu na wytypowane już pomysły – dodaje dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Dmochowska.

Przez osiem lat do budżetu obywatelskiego białostoczanie zgłosili przeszło tysiąc projektów, z czego ponad 200 zostało skierowanych do wykonania. Do tej pory zrealizowano 154 pomysły na łączną kwotę 70,5 mln złotych. (ea/mc)