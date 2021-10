Budżet Obywatelski 2022. Dziesiątki pomysłów i tylko cztery głosy

Październik 12, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Mieszkańcy Białegostoku wciąż mogą głosować na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego 2022. Wybierać można spośród 112 projektów, z czego 38 to ogólnomiejskie, pozostałe – osiedlowe. Jest na to czas do najbliższego piątku (15.10).

Każdy może wybrać maksymalnie 4 inicjatywy. Wybór inicjatyw, na które możemy oddać swój głos, jest ogromny. To zarówno małe projekty, których realizacja wyceniana jest na kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak i ogromne inwestycje, których koszt dochodzi do miliona złotych.

To m.in. budowa kompleksu saun na terenie Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy”, budowa tężni solankowej w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej czy budowa na Krywlanach glinianego toru modelarskiego dla modeli zdalnie sterowanych. Taki pomysł mają bracia Adrian i Fabian Ciechanowscy.

– W Polsce są już takie tory, a najbliższy jest w Warszawie. W Białymstoku mamy sporą grupę pasjonatów modelarstwa, którzy tam jeżdżą po to, by wziąć udział np. zawodach czy po prostu fajnie spędzić czas. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych osób. Tor, który chcemy zrobić w Białymstoku, będzie pierwszym takim miejscem na Podlasiu – mówi Adrian Ciechanowski.

– Każdy może oddać 4 głosy na cztery różne projekty. My zachęcamy do tego, aby jeden z tych głosów oddać na nasz projekt oznaczony nr M28 – dodaje Fabian Ciechanowski.

Głosować można wypełniając formularz papierowy lub przez internet. Jeżeli zdecydujemy się oddać swój głos przez sieć, musimy pamiętać o potwierdzeniu głosowania. Na mejla przyjdzie link, w który trzeba będzie kliknąć. Inaczej nasz głos będzie nieważny. (mt)