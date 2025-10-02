Home Wiadomości Budynki po WSAP staną się nową siedzibą Urzędu Miejskiego

Wiadomości

2 października, 2025

Budynki po WSAP staną się nową siedzibą Urzędu Miejskiego

Panorama lotnicza kompleksu budynków po dawnej Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku przy ul. ks. St. Suchowolca 6, otoczonych parkingami i zielenią. Obiekt wkrótce stanie się nową siedzibą Urzędu Miejskiego. Białystok. Kompleks budynków przy ul. ks. St. Suchowolca 6, dawna siedziba Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, który zostanie zaadaptowany na potrzeby Urzędu Miejskiego. Fot. Waldemar Kardasz
Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się roboty budowlane w obiekcie przy ul. ks. Stanisława Suchowolca 6 w Białymstoku. To właśnie tam powstanie nowa siedziba części Urzędu Miejskiego.

Miasto kupiło dawną siedzibę Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w lutym 2021 roku za ponad 18 mln zł. Teraz czas na jej adaptację. W poniedziałek (29 września) podpisano umowę z wykonawcą – firmą Rokicki Krzysztof EUROMAX z Nowego Szumowa. Wartość kontraktu to ponad 33 mln zł, a prace potrwają około 20 miesięcy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2027 roku.

Obiekt składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem na poziomie pierwszego piętra. Łączna powierzchnia użytkowa to ponad 8300 m², a wokół znajduje się 360 miejsc parkingowych. W ramach prac budowlanych przeprowadzona zostanie modernizacja instalacji, wymiana stolarki drzwiowej, montaż dodatkowych ścianek działowych oraz nowych systemów elektrycznych i teletechnicznych. Budynki zostaną również dostosowane do aktualnych wymogów przeciwpożarowych.

Inwestycja zakłada także szereg działań proekologicznych – docieplenie ścian i dachu, wymianę okien, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia i nowoczesnych systemów wentylacyjnych. Dzięki temu obiekt będzie bardziej przyjazny środowisku i tańszy w utrzymaniu. Miasto stara się o dofinansowanie tych prac ze środków unijnych.

Po zakończeniu inwestycji przy ul. Suchowolca znajdzie się siedziba sześciu departamentów Urzędu Miejskiego: geodezji, urbanistyki, architektury, skarbu, części gospodarki komunalnej oraz punkt kancelaryjny. Jedna z auli zostanie przystosowana do potrzeb Rady Miasta – wyposażona w nagłośnienie, system do głosowania i transmisji obrad online.

Nowa przestrzeń ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych w jednym miejscu, w nowoczesnych i komfortowych warunkach. (red.)

