Budynki po WSAP staną się nową siedzibą Urzędu Miejskiego

Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się roboty budowlane w obiekcie przy ul. ks. Stanisława Suchowolca 6 w Białymstoku. To właśnie tam powstanie nowa siedziba części Urzędu Miejskiego.
Miasto kupiło dawną siedzibę Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w lutym 2021 roku za ponad 18 mln zł. Teraz czas na jej adaptację. W poniedziałek (29 września) podpisano umowę z wykonawcą – firmą Rokicki Krzysztof EUROMAX z Nowego Szumowa. Wartość kontraktu to ponad 33 mln zł, a prace potrwają około 20 miesięcy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2027 roku.
Obiekt składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem na poziomie pierwszego piętra. Łączna powierzchnia użytkowa to ponad 8300 m², a wokół znajduje się 360 miejsc parkingowych. W ramach prac budowlanych przeprowadzona zostanie modernizacja instalacji, wymiana stolarki drzwiowej, montaż dodatkowych ścianek działowych oraz nowych systemów elektrycznych i teletechnicznych. Budynki zostaną również dostosowane do aktualnych wymogów przeciwpożarowych.
Inwestycja zakłada także szereg działań proekologicznych – docieplenie ścian i dachu, wymianę okien, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia i nowoczesnych systemów wentylacyjnych. Dzięki temu obiekt będzie bardziej przyjazny środowisku i tańszy w utrzymaniu. Miasto stara się o dofinansowanie tych prac ze środków unijnych.
Po zakończeniu inwestycji przy ul. Suchowolca znajdzie się siedziba sześciu departamentów Urzędu Miejskiego: geodezji, urbanistyki, architektury, skarbu, części gospodarki komunalnej oraz punkt kancelaryjny. Jedna z auli zostanie przystosowana do potrzeb Rady Miasta – wyposażona w nagłośnienie, system do głosowania i transmisji obrad online.
Nowa przestrzeń ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych w jednym miejscu, w nowoczesnych i komfortowych warunkach. (red.)