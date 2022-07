Brodka, Ralph Kaminski, Szczyl, Fisz Emade, Pezet. Znamy harmonogram New Pop Festival 2022

Lipiec 15, 2022

Fot.: Julitta Grzywa Fot.: Julitta Grzywa

New Pop Festiwal ogłosił oficjalny line-up tegorocznej edycji. Impreza odbędzie się w ostatni weekend sierpnia (27-28.08.).

W czwartek (14.07.) w klubie muzycznym Zmiana Klimatu organizatorzy Białystok New Pop Festival i zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki opowiedzieli o festiwalu oraz ogłosili pełny line-up tegorocznej edycji. Podczas spotkania zagrał Fisz – jedna z gwiazd festiwalu.

– Ci którzy będą chcieli posłuchać dobrej muzyki, bo taką gwarantuje New Pop, będą mogli z tego skorzystać. Zestaw artystów jest naprawdę imponujący. I myślę, że warto koniec lata spędzić w Białymstoku – mówił Rafał Rudnicki. – To jest coś, co przyciąga przede wszystkim ludzi spoza Białegostoku. My jako białostoczanie jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy Pałac Branickich. Natomiast wszyscy, którzy przyjeżdżają tutaj z Polski, są zawsze zachwyceni tym otoczeniem, które sprzyja, by słuchać fajnej muzyki z bardzo różnych gatunków: rocka, popu, elektronicznej. W ramach tego zestawu artystów każdy znajdzie coś dla siebie.

Ostatnie dwie edycje festiwalu odbywały się w formie zdalnej lub hybrydowej. W tym roku szacuje się, że około 8 tysięcy osób pojawi się na New Pop na terenie Pałacu Branickich.

– Najważniejsze nazwiska to Brodka, Pezet, Ralph Kaminski, Fisz Emade Tworzywo, Natalia Szroeder, Julia Bieniwa, Szczyl, Bovska, Marcin Maciejczak, Zdechły Osa, Szeptucha. Wszyscy tak naprawdę stanowią świetny skład. Myślę, że zapewnią nam dobrą zabawę – spodziewa się Jacek Zmiczerewski, organizator festiwalu.

W sobotę (27.08.) wystąpi: Marcin Maciejczak, Bovska, Szczyl, Julia Wieniawa, Ralph Kamiński, Brodka. Natomiast w niedzielę (28.08.): Szeptucha, Zdechły Osa, Tymek, Fisz Emade, Natalia Szroeder, Pezet.