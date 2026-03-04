Brickstok 2026 w Białymstoku – posłuchaj rozmowy o drugiej edycji festiwalu „Buduj z mistrzami”

Fani klocków znów mają swoje święto. Już 7–8 marca w Chorten Arenie w Białymstoku odbędzie się druga edycja festiwalu Brickstock „Buduj z mistrzami”. Organizatorzy – Łukasz i Ewelina Więcek – zapowiadają jeszcze więcej atrakcji, większą przestrzeń i imponujące wystawy, które przyciągną zarówno najmłodszych, jak i dorosłych pasjonatów budowania. To będzie okazja, by spotkać największych twórców klockowych w Polsce, zobaczyć niepowtarzalne makiety i spędzić aktywnie czas z rodziną. Zapraszamy do wysłuchania radiowej rozmowy z organizatorami festiwalu – Łukaszem i Eweliną Więcek, którzy w studiu radia AKADERA opowiedzieli o kulisach przygotowań i atrakcjach tegorocznej edycji Brickstock.
Posłuchaj rozmowy:
Radio AKADERA jest patronem medialnym festiwalu.
(pc)