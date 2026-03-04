Home Wiadomości Brickstok 2026 w Białymstoku – posłuchaj rozmowy o drugiej edycji festiwalu „Buduj z mistrzami”

Wiadomości

4 marca, 2026

Brickstok 2026 w Białymstoku – posłuchaj rozmowy o drugiej edycji festiwalu „Buduj z mistrzami”

Łukasz i Ewelina Więcek organizatorzy Brickstok Łukasz i Ewelina Więcek organizatorzy Brickstok fot. Paweł Cybulski
Fani klocków znów mają swoje święto. Już 7–8 marca w Chorten Arenie w Białymstoku odbędzie się druga edycja festiwalu Brickstock „Buduj z mistrzami”. Organizatorzy – Łukasz i Ewelina Więcek – zapowiadają jeszcze więcej atrakcji, większą przestrzeń i imponujące wystawy, które przyciągną zarówno najmłodszych, jak i dorosłych pasjonatów budowania.  To będzie okazja, by spotkać największych twórców klockowych w Polsce, zobaczyć niepowtarzalne makiety i spędzić aktywnie czas z rodziną. Zapraszamy do wysłuchania radiowej rozmowy z organizatorami festiwalu – Łukaszem i Eweliną Więcek, którzy w studiu radia AKADERA opowiedzieli o kulisach przygotowań i atrakcjach tegorocznej edycji Brickstock. 

 

Posłuchaj rozmowy: 

Radio AKADERA jest patronem medialnym festiwalu.

(pc)

