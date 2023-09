Breast Cancer Unit Białostockiego Centrum Onkologii z europejskim znakiem certyfikacji

28 września, 2023

źródło: Białostockie Centrum Onkologii źródło: Białostockie Centrum Onkologii

Centrum Chorób Piersi (Breast Cancer Unit) Białostockiego Centrum Onkologii otrzymało prestiżowy europejski certyfikat. To pierwszy ośrodek w kraju, który może się pochwalić takim wyróżnieniem. To dowód na to, że placówka spełnia najwyższe standardy leczenia.

Certyfikat, który jest najbardziej wymagającym na poziomie europejskim, przyznało Europejskie Towarzystwo Specjalistów ds. Raka Piersi EUSOMA. Procedura certyfikacji trwała 3 lata i wymagała od Ośrodka spełniania precyzyjnych kryteriów, które służą poprawie jakości leczenia pacjentek z rakiem piersi oraz ich przeżywalności.

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością obejmował przede wszystkim wypracowanie „ścieżki pacjenta”, czyli poszczególnych etapów diagnostyki, leczenia i monitorowania pacjentek po jego zakończeniu tak, aby cały prace przebiegał sprawnie, ale także, żeby zapewniał odpowiedni standard spełniający wymogi europejskie.

Każdego roku, białostocki Ośrodek diagnozuje i leczy około 700 nowych pacjentek z rakiem piersi z całego regionu i zapewnia im kompleksowe leczenie. (mt)