Brązowe Medale „Gloria Artis” dla artystów Teatru Dramatycznego w Białymstoku – prestiżowe wyróżnienia dla twórców kultury

17 czerwca, 2025

fot. P. Jakubiak fot. P. Jakubiak

W poniedziałek, 16 czerwca 2025 roku, aktorzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zostali uhonorowani jednymi z najwyższych wyróżnień kulturalnych w Polsce. Podczas oficjalnej uroczystości, która odbyła się w siedzibie teatru, Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” trafiły do uznanych twórców ze sceny białostockiej.

Prestiżowe Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali:

Bernard Bania

Marek Cichucki

Arleta Godziszewska

Sławomir Popławski

Monika Zaborska

To wyróżnienie nadawane jest przez ministra kultury osobom, które w sposób wyjątkowy przyczyniają się do rozwoju polskiej kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Medal „Gloria Artis” to jeden z najwyższych honorów dla artystów w Polsce.

Z kolei Agnieszka Możejko-Szekowska, Katarzyna Siergiej oraz Marek Tyszkiewicz zostali wyróżnieni honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. To wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w sposób szczególny angażują się w tworzenie, promocję i ochronę kultury narodowej.

Wszystkie odznaczenia zostały przyznane przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hannę Wróblewską, a wręczył je wojewoda podlaski, Jacek Brzozowski.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki to najstarsza scena repertuarowa w regionie Podlasia. Jego historia sięga 1938 roku, a przez dekady występowali tu wybitni polscy aktorzy, tacy jak Hanka Bielicka, Jan Świderski czy Czesław Wołłejko. Dziś teatr nie tylko kontynuuje swoją misję artystyczną, ale również buduje nową jakość w polskiej kulturze teatralnej.

Uhonorowanie aktorów Teatru Dramatycznego w Białymstoku Brązowymi Medalami „Gloria Artis” i odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” to potwierdzenie ich wkładu w rozwój kultury narodowej. Wyróżnienia te nie tylko wzmacniają prestiż białostockiej sceny, ale również inspirują kolejne pokolenia artystów do twórczej działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego Polski.

(pj)