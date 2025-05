Brathanki i rajd rowery – Medykalia 2025 z okazji 75-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

26 maja, 2025

Studenci i mieszkańcy Białegostoku podczas koncertu finałowego Medykaliów 2025 na dziedzińcu Pałacu Branickich. Występ zespołu Brathanki zgromadził tłumy mimo chłodnej aury, źródło: UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku świętował swoje 75-lecie podczas wyjątkowych Medykaliów. Tradycyjne studenckie święto, które co roku łączy społeczność akademicką, tym razem miało szczególny wymiar – jubileusz uczelni, będącej jedną z najważniejszych instytucji naukowych w regionie.

Medykalia 2025 rozpoczęły się symbolicznie – w piątkowe przedpołudnie ulicami Białegostoku przejechał zielony peleton. Rajd rowerowy UMB, z udziałem studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych, już po raz siódmy przypomniał o roli aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia. Trasa prowadziła wokół kampusu uczelni i szpitali klinicznych, a start i meta zostały wyznaczone na dziedzińcu Pałacu Branickich.

Uroczystość miała również swój rytuał – rektor UMB symbolicznie przekazał władzę studentom, oddając w ich ręce insygnia uczelni: berło rektorskie i węża Eskulapa. Studenci rządzili przez 24 godziny – oczywiście z zachowaniem akademickiego ducha i dobrej zabawy.

Popołudnie upłynęło pod znakiem wspólnego pikniku, koncertów i świętowania na dziedzińcu Pałacu Branickich. Wystąpili m.in. Chór Uniwersytetu Medycznego, Kabaret CoNieCo oraz zespoły studenckie. Finał należał do gwiazdy wieczoru – zespołu Brathanki, który porwał publiczność mimo chłodnej aury. Zabawa trwała niemal do północy, a później przeniosła się do klubu Herkulesy.

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych i rektorzy innych białostockich uczelni. Obecni byli m.in. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Prorektor Politechniki Białostockiej oraz reprezentanci Wyższej Szkoły Medycznej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej. (red.)