Bośnia spotyka Podlasie. Studenci z Banja Luki na Politechnice Białostockiej

12 czerwca, 2025

Grupa studentów z Uniwersytetu w Banja Luce wraz z opiekunami i studentami Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć Grupa studentów z Uniwersytetu w Banja Luce wraz z opiekunami i studentami Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć

Czym różni się edukacja leśnicza w Bośni i w Polsce? Jak wygląda płaska przyroda Podlasia w oczach kogoś, kto wychował się wśród gór? I co ma wspólnego futbol z komunikacją międzykulturową? Tego – i znacznie więcej – dowiedzieli się studenci z Uniwersytetu w Banja Luce, którzy odwiedzili Politechnikę Białostocką w ramach projektu Uniwersytetu Europejskiego ACROSS.

Ośmioosobowa grupa studentów z Bośni i Hercegowiny reprezentowała cztery kierunki studiów: leśnictwo, ochronę środowiska, wychowanie fizyczne i psychologię. Wspólnie spędzili tydzień w Białymstoku, biorąc udział w szeregu działań integracyjnych, naukowych i przyrodniczych. Ich pobyt rozpoczął się od udziału w III Turnieju Piłki Nożnej BUT CUP, gdzie spotkali się z międzynarodową społecznością akademicką Politechniki. – Poznałem wielu inspirujących ludzi. Ta otwartość i życzliwość sprawiły, że poczułem się tu jak u siebie – mówił Aleksy Seizović.

Studenci z Banja Luki zaprezentowali też swoją uczelnię podczas XIV International Staff Week, czyli tygodnia spotkań z przedstawicielami uczelni z całego świata. Uczestniczyli w wydarzeniach na kampusie i „Cultural Stands” w Centrum Nowoczesnego Kształcenia, dzieląc się informacjami o Bośni i smakami lokalnej kuchni. – To, że wszystko znajduje się na jednym kampusie, bardzo mi odpowiada. Politechnika jest kompaktowa, uporządkowana, a biblioteka – przepiękna – zachwycała się Tatjana Sabljić.

Kulminacją pobytu był wyjazd studyjny do Silvarium w Poczopku, zorganizowany przez Koło Naukowe Gospodarowania Środowiskiem oraz Koło Naukowe Leśników. Studenci poznali tam m.in. zbiorowiska leśne, ekspozycje roślin i działania ośrodka rehabilitacji ptaków. – Pokazujemy im typowe elementy przyrody północno-wschodniej Polski: Silvarium, herbarium, ośrodki edukacyjne. Dla nich to coś nowego, dla nas – okazja do wymiany doświadczeń – mówiła mgr inż. Karolina Gabrysiak z Instytutu Nauk Leśnych PB.

Wspólne zajęcia były też okazją do porównań między systemami edukacji. – Chciałabym lepiej zrozumieć, czym różni się program leśnictwa u nas i tutaj. Sama przyroda jest już zupełnie inna – u nas dominują góry, tu jest płasko. To wszystko dla mnie nowe i bardzo ciekawe – podkreślała Tatjana.

Wizyta studentów z Bośni była częścią działań w ramach projektu ACROSS, którego celem jest tworzenie wspólnej przestrzeni edukacyjnej dla uczelni z Europy. (AJ)

Posłuchaj relacji z wizyty studentów z Bośni i Hercegowiny w Politechnice Białostockiej.