BOSIR podsumował swoją działalność w 2022 roku

Styczeń 2, 2023

Źródło: Bosir Źródło: Bosir

Milion osób skorzystało w roku 2022 z usług świadczonych w ośmiu obiektach Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W sumie największe obłożenie miały pływalnie BOSiR, które obsłużyły ponad 670 tysięcy amatorów pływania i wodnego relaksu.

Rekordowy rok mają za sobą Dojlidy. Od 2 czerwca do 31 sierpnia zostało sprzedanych ponad 120 tysięcy wejściówek na teren Ośrodka. Sprzęt rekreacyjny minionego lata był wypożyczany ponad 5,5 tysiąca razy. Największym zainteresowaniem wśród wypoczywających na łonie natury cieszyły się rowery wodne. Z miejsc przeznaczonych dla kamperów skorzystało 1221 turystów, w tym 512 z zagranicy.

W grudniu pogoda pozwoliła na uruchomienie narciarni na Dojlidach. W ciągu tygodnia od 14 do 21 grudnia z wypożyczalni nart skorzystało 276 osób. Niestety aktualnie po śniegu nie ma śladu, co nie znaczy jednak, że Ośrodek świeci pustkami. Wśród mieszkańców Białegostoku wzrasta zainteresowanie morsowaniem. Od jesieni do wiosny codziennie morsuje po kilkadziesiąt osób, natomiast w weekendy liczba ta wzrasta nawet do 300.

Lodowisko wystartowało 1 października i frekwencja od jego uruchomienia należy do najlepszych od 2005 r. 28 grudnia to rekordowy dzień w 2022 roku, kiedy ze ślizgawki skorzystały blisko 2 tysiące osób.

Swój rekord zanotował również Tor Białystok. W różnego rodzaju jazdach sportowych i szkoleniowych wzięło udział ponad 5 tysięcy osób. (hk)