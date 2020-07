Bony antywirusowe mają pomóc firmom przetrwać czas epidemii

Lipiec 13, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

65 firm z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymało wsparcie finansowe z Unii o łącznej wartości blisko 5,5 mln zł, na funkcjonowania w warunkach epidemii.

Bony antywirusowe mają pomóc firmom w przetrwaniu trudnego czasu oraz umożliwić im skuteczne konkurowanie w nowej rzeczywistości gospodarczej. Efektem ma być także utrzymanie około 1350 miejsc pracy. Przeciętna wartość grantu wyniosła 83 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń w celu zmiany dotychczasowej organizacji pracy oraz na zakup środków ochrony osobistej. Wsparcie otrzymały firmy, których sprzedaż w okresie pandemii spadła średnio o ok. 55%. W przypadku 10 firm spadek ten wyniósł ponad 80%. Są to przede wszystkim hotele i restauracje. Poza tym, granty trafiły do biur turystycznych, zakładów kosmetycznych, czy firm budowlanych.

Największą popularnością granty cieszyły się wśród przedsiębiorców z Białegostoku. Wsparcie otrzymały także firmy z gmin: Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl i Turośl Kościelna. (ea/mc)