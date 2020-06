Bony antywirusowe dla przedsiębiorców. Rusza nabór wniosków

Czerwiec 3, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Od najbliższego poniedziałku (08.06) przedsiębiorcy będą już mogli ubiegać się o tzw. „bony antywirusowe”. Ich przyznaniem zajmie się Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Do rozdysponowania jest prawie 6 mln złotych.

– Ważne jest to, że pomoc rusza bardzo szybko, bez żadnych opóźnień. Jest to pomoc w wysokości do 100 tys. złotych, o bardzo wysokim stopniu dofinansowania, bo można otrzymać aż 90 proc. refundacji poniesionych wydatków – mówi Cezary Ołdakowski, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Uzyskane wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć na dostosowania swojej działalności w czasie epidemii.

– Wnioski będzie można składać przede wszystkim na działania związane z ochroną przed koronawirusem, jak też z różnymi zmianami w procesie produkcyjnym, który pozwoli firmom lepiej funkcjonować w nowych realiach koronawirusowych – dodaje Ołdakowski.

Wsparcie skierowane jest do firm zatrudniających pracowników i prowadzących działalność co najmniej od 1 stycznia 2019 roku, na terenie miast i gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków lub Zabłudów, które w okresie epidemii odnotowały spadek sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o co najmniej 25 proc. W dalszej kolejności wspierane będą firmy, u których ten spadek wyniósł co najmniej 15 lub 10 proc.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z puli dedykowanej Białostockiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. (mt/mc)