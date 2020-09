Bonus za wiek, czyli świadczenie honorowe dla stulatków

Wrzesień 7, 2020

źródło: ZUS Białystok

W Podlaskiem żyje ponad siedemdziesięcioro stulatków. W tym gronie zdecydowanie przeważają panie. Najstarsza mieszkanka województwa podlaskiego niedawno ukończyła 109 lat i mieszka w Suchowoli.

Stulatkowie w Polsce mogą liczyć na wypłatę comiesięcznego świadczenia z okazji setnych urodzin.

– Każda osoba, która obchodzi setne urodziny, może otrzymać honorowe świadczenie pieniężne. Raz przyznane ZUS wypłaca co miesiąc. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują je w różnych kwotach. Obecnie wysokość świadczenia honorowego, dla osób które ukończyły sto lat po 29.02.2020 r., wynosi 4294,67 złotych brutto – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mogą otrzymać świadczenie honorowe, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia.

W całym kraju taka premia za wiek trafia do ponad 2 tysięcy osób. (mt/mc)