Bonem turystycznym możemy opłacić świąteczny weekend z dziećmi

Kwiecień 15, 2022

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

ZUS przypomina o niewykorzystanych bonach turystycznych. W województwie podlaskim swoich bonów nie aktywowało wciąż blisko 30 procent uprawionych.

– W Podlaskiem, ze 122 tys. przysługujących rodzicom bonów turystycznych wciąż pozostaje do aktywacji 35,7 tys. W całości wykorzystanych zostało jednie 38 proc. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w województwie łódzkim i wielkopolskim. W obu regionach zostało zrealizowanych 50 proc. bonów – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Nie trzeba składać wniosku o świadczenie w formie bonu. Oczekuje on na aktywację na Platformie Usług Elektronicznych ZUS na profilu „Ogólny”. W menu bocznym jest zakładka „Polski Bon Turystyczny”, a następnie „Mój bon”. Aby aktywować bon, musimy podać swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

– Aktywacji bonu możemy dokonać w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanym wyjazdem. Otrzymamy wówczas specjalny kod, który musimy podać, gdy będziemy płacić za usługi np. w recepcji hotelu. Następnie na podany numer telefonu dostaniemy SMS z kodem potwierdzającym płatność. Bon nie musi być zrealizowany w całości. Można nim płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania pełnej kwoty. Jeśli usługa, za którą płacimy bonem, przekracza jego wartość, to brakującą część możemy zapłacić gotówką, kartą lub przelewem. Ważne by płatność została dokonana do 30 września tego roku, zaś sama usługa może być zrealizowana nawet po tej dacie – wyjaśnia rzeczniczka.

Płatności bonem dokonane w całym kraju przekroczyły kwotę 2,14 mld złotych. W województwie podlaskim rodzice i opiekunowie zrealizowali już kwotę 54,4 mln złotych, ale to dopiero 52 proc. wartości, która może być przekazana podmiotom turystycznym i organizacjom pożytku publicznego, które przyjmują płatności PBT. (mt)