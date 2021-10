Bon turystyczny ważny jeszcze pół roku

Październik 11, 2021

Mieszkańcy woj. podlaskiego nie spieszą się z wykorzystaniem bonów turystycznych. Jak dotąd w pełni z tego świadczenia skorzystała mniej niż jedna trzecia uprawnionych. Wartość niewykorzystanych bonów w naszym regionie sięga 33 mln złotych.

– Bon jest ważny jeszcze 6 miesięcy, a dokładnie do 31 marca 2022 roku. Osoby, które jeszcze nie dokonywały płatności bonami, lub nie wykorzystały go w całości, mogą nimi zapłacić za usługę hotelarską czy imprezę turystyczną. Bonem turystycznym możemy zapłacić nie tylko za pobyt w hotelu, kilkudniową wycieczkę, ale też za wycieczkę jednodniową, która nie obejmuje noclegu, a także za „zieloną szkołę” dziecka, kolonie czy obóz podczas ferii zimowych. Należy jednak pamiętać, że usługa czy impreza turystyczna, muszą być zrealizowane na terenie Polski. Obecnie płatności bonami turystycznymi przyjmuje ponad 28 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne w kraju – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 500 plus”. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu 500 plus im nie przysługuje. Na każde dziecko przypada jeden bon w wysokości 500 złotych. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 złotych.

– Rodzic lub opiekun dziecka do 18-tego roku życia może aktywować bon. Bon turystyczny jest przypisany do osoby, która wnioskowała o świadczenie 500 plus. Wówczas aktywacja odbędzie się niemal automatycznie. Wystarczy zalogować się na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie uzupełnić swoje dane kontaktowe i dokonać aktywacji. Po wykonaniu tej czynności otrzymamy specjalny kod, który należy podać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność jest potwierdzana jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS – wyjaśnia rzeczniczka. (mt)