Bolid CMS – 06 studentów PB był prezentowany podczas Pikniku Rajdowego

Czerwiec 13, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej zaprezentowali stworzone przez siebie pojazdy podczas pikniku towarzyszącemu 40. Rajdowi Podlaskiemu.

Odwiedzający wydarzenie, które odbyło się na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, mogli zobaczyć Bolid CMS – 06 oraz auto typu rallycross Waldiego 1, a także porozmawiać ze studentami o procesie ich projektowania i wykonywania.

– Na Rajdzie Podlaskim jesteśmy już któryś raz, nasze pojazdy cieszą się dużym zainteresowaniem, sporo osób do nas podchodzi i zadaje pytania; jak projektujemy, kiedy to robimy, jaki są osiągi auta. Z kolei dzieci chętnie wsiadają do pojazdu, więc przepychamy bolid po kostce. (…) Dzięki takim imprezom jak rajd, mamy okazję pokazać nasze konstrukcje, nas jak studentów oraz mamy możliwość promowania Politechniki Białostockiej – mówi Mateusz Zachariasz z Koła Naukowego Cerber Motorsport.

Bolid CMS – 06 stworzony przez studentów Politechniki Białostockiej w nieco ponad 3 sekundy rozpędza się do 100 kilometrów na godzinę, posiada niezależne zawieszenie z pełną regulacją geometrii, a poszczególne elementy zostały wykonane w technologii proszków spiekanych. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej