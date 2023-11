Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńska już otwarte po przebudowie

15 listopada, 2023

Ulice Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńska po przebudowie/Fot. Marcin Jakowiak/UM Ulice Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńska po przebudowie/Fot. Marcin Jakowiak/UM

Po 18 miesiącach prac, od środy (15.11) kierowcy już mogą jeździć nowo rozbudowanymi ulicami – Bohaterów Monte Cassino oraz Łomżyńską. Inwestycja jest jednym z etapów projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”.

– Głównym celem całego projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Białymstoku i na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli powiązanie wykorzystania autobusowej komunikacji miejskiej i rowerowej z istniejącą komunikacją regionalną – autobusową i kolejową – wyjaśnia prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – A przebudowa ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej znacznie się do tego przyczyni.

W ramach rozbudowy ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz ulicy Łomżyńskiej na odcinku około 1 km wykonano przebudowę układu drogowego na dwujezdniowy z buspasami dla komunikacji zbiorowej i pojazdów TAXI. Przebudowano skrzyżowania z ulicami Św. Rocha, kard. St. Wyszyńskiego, Stołeczną oraz M. Kopernika. W rejonie centrum przesiadkowego powstało skrzyżowanie z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną, na ul. Łomżyńskiej została wybudowana dodatkowa sygnalizacja świetlna zapewniająca bezpieczne dojście do szkoły. Po obu stronach ulic powstały drogi dla rowerów lub ciągi pieszo-rowerowe – mówi wiceprezydent Przemysław Tuchliński.

Na skrzyżowaniu Kopernika-Łomżyńska powstał dodatkowy pas do skrętu w lewo z ul. M. Kopernika dla pojazdów komunikacji zbiorowej, a na skrzyżowaniu z ul. Św. Rocha wykonano dodatkowy pas ruchu z bezkolizyjnym skrętem w lewo. Od strony ul. M. Kopernika dojazd do dworca PKS odbywa się poprzez nawrotkę, bez konieczności objeżdżania całej wyspy centralnej. Przy przejściach dla pieszych oraz na peronach komunikacji miejskiej zastosowano płytki prowadzące i ostrzegawcze dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wybudowano również infrastrukturę techniczną, tj. oświetlenie uliczne LED, kanalizację deszczową wraz z otwartym zbiornikiem retencyjnym, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, monitoring wizyjny, a także dokonano przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

W ramach inwestycji posadzono tam ponad 14,6 tys. krzewów liściastych i iglastych, oraz 224 drzewa.Zadbano o staranny dobór gatunków odpornych na niesprzyjające warunki miejskie: długo kwitnące krzewy o efektownych kolorach, drzewa to klon polny i lipa srebrzysta. Nieprzypadkowa jest także kolorystyka kwiatów, które będą tam kwitły. Róże okrywowe posiadają kwiatostany w odcieniach żółci i czerwieni, przez co nawiązują do kolorów miasta. Ponadto różana kompozycja znajdująca się w punkcie centralnym skrzyżowania Bohaterów Monte Cassino z kard. St. Wyszyńskiego przedstawia z lotu ptaka kwiat, którego płatki są na przemian obsadzone różami.

Od soboty, 18 listopada, zmienią się trasy i rozkłady jazdy linii 19, 20, 23, 27 i 29.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm – BK-TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meliorex. Przebudowa ulic rozpoczęła się w kwietniu ubiegłego roku. Kosztowała ponad 70 mln zł.

Inwestycja powstała w ramach projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”. W ramach tego projektu wcześniej została zakończona budowa Centrum Przesiadkowego, a ostatni etap, czyli zakończenie prac związanych z budową przejścia podziemnego, planowany jest na II kwartał 2024 r. Koszt realizacji całego zadania wynosi ponad 212 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 154 mln 658 tys. zł.

Prezydent Truskolaski dodatkowo zapewnia, że będzie starał się, aby w miejscu Centrum Park i obok centrum przesiadkowego powstał Park and Ride. (at)