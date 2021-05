„Bóg mordu” od najbliższego weekendu na deskach Teatru Dramatycznego

Maj 26, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Z pozoru zwyczajna sytuacja, spotkanie dwóch małżeństw w sprawie bójki ich synów, szybko przeradza się w eksplozję emocji. Teatr Dramatyczny w Białymstoku przygotowuje się do premiery sztuki „Bóg mordu”, w reżyserii Katarzyny Deszcz.

Bohaterowie spektaklu momentalnie dają się ponieść nerwom, przez co zostają odsłonięte mechanizmy ulegania złości. „Bóg mordu”, to kolejny tekst, który obnaża ludzkie słabości i śmiesznostki.

– „Bóg mordu” to przenikliwy portret współczesnych Europejczyków, którzy w imię cywilizacyjnych norm, starają się postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Chcą ich przestrzegać i wierzą w ich skuteczność, do czasu, kiedy osobiste pretensje i zadawnione urazy dochodzą do głosu. Wtedy odzywają się instynkty, które nie poddają się żadnym kulturowym nakazom. Niezwykle dowcipny, a zarazem dotkliwie prawdziwy tekst, pozwala nam, istotom pozornie zaawansowanym w przestrzeganiu zasad tolerancji i wzajemnej akceptacji, przejrzeć się jak w zwierciadle – mówi reżyserka Katarzyna Deszcz.

Premiera spektaklu odbędzie się w najbliższą sobotę. Przedstawienie będzie można zobaczyć również dzień później, a także w dwa pierwsze weekendy czerwca. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej