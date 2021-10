BO 2022. Książnica Podlaska chce uruchomić Vinylotekę im. Ryszarda „Skiby” Skibińskiego

Październik 6, 2021

fot. Małgorzata Turecka

W Filii nr 4 Książnicy Podlaskiej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej może powstać Vinyloteka im. Ryszarda „Skiby” Skibińskiego. To pomysł zgłoszony do białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Idea zakłada utworzenie miejsca do odsłuchiwania płyt winylowych z muzyką oraz audiobooków. W ramach projektu planowany jest: zakup gramofonu, płyt winylowych, sprzętu do odsłuchu audiobooków oraz urządzenie przestrzeni w bibliotece, gdzie miałaby powstać vinyloteka.

– Charakter naszej filii jest dosyć nietypowy – wiele działań skupia się wokół muzyki, m.in. odbywały się u nas koncerty, warsztaty muzyczne czy Konkurs Poezji Śpiewanej. Posiadamy instrumenty muzyczne, z których mogą na co dzień korzystać nasi czytelnicy. Ponadto w swoich zbiorach mamy płyty z muzyką, prenumerujemy także czasopismo „Teraz rock” – wszystko to sprawia, że nasza placówka przyciąga wielu melomanów. Poszerzenie oferty o miejsce do odsłuchu płyt winylowych na pewno wpłynie pozytywnie na zainteresowanie biblioteką wśród miłośników muzyki. Bardzo się cieszymy, że taki wniosek został złożony i zachęcamy do głosowania – mówi Monika Łapińska, kierownik Filii nr 4 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Oddać głos na projekt Vinyloteka im. Ryszarda ‚Skiby’ Skibińskiego można do 15 października. (mt)