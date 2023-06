„Bluesowy pomost” w Klubie Fama

15 czerwca, 2023

„Bluesowy pomost” to koncert upamiętniający twórczość Ryszarda „Skiby” Skibińskiego, w 40 rocznice jego śmierci. Wydarzenie odbędzie się 19 czerwca w Klubie Fama.

Jest to uhonorowanie twórczości słynnego harmonijkarza i założyciela Kasy Chorych, Ryszarda „Skiby” Skibińskiego, który swoją charyzmą zarażał tłumy i przyczynił się do rozwoju muzyki bluesowej w Białymstoku. Na scenie wystąpią obok siebie doświadczeni muzycy m.in. gitarzysta i były członek zespołu Kasa Chorych, Grzegorz Kluczyński oraz grający na harmonijce ustnej Tomek Kamiński. Towarzyszyć im będą uczniowie szkoły Studio Gitary Grzegorz Kluczyński, dla których będzie to pierwsze spotkanie z muzyką bluesową. „Bluesowy pomost” jak sama nazwa wskazuje, ma łączyć pokolenia i pokazać młodym ludziom, jak przed laty w Białymstoku rozwijał się ten nurt. W repertuarze znajdą się klasyczne kompozycje Skiby, znanych fanom zespołu Kasa Chorych jak i Krzak. Na gitarach zagrają: Łukasz Przybysz, Maks Pużyński i Grzegorz Kluczyński. Na gitarach basowych: Mateusz Kaczyński oraz Grzegorz Kawałko. Na perkusji zagra Paweł Szerszenowicz, a na harmonijce Tomek Kamiński. Zaśpiewa profesjonalna wokalista Ewa Duszczenko. Podczas wydarzenia odbędzie się spotkanie z Robertem Trusiakiem, który będzie wspominał Ryszarda Skibińskiego. Jest miłośnikiem bluesa oraz znawcą historii białostockiej sceny bluesowej, a także współautorem książki biograficznej „Skiba. Niedokończony blues. Opowieść biograficzna o Ryszardzie Skibińskim”. Radio Akadera jest partronem medialnym wydarzenia (hp)