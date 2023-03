Blogostan – nowy cykl w Książnicy Podlaskiej

1 marca, 2023

Budynek Książnicy Podlaskie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej. źródło: Książnica Podlaska Budynek Książnicy Podlaskie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej. źródło: Książnica Podlaska

Miłośników blogów, a także spotkań z ciekawymi osobami zaprasza Książnica Podlaska na nowy cykl pod nazwą Blogostan, gdzie do współpracy zapraszani będą blogerzy, reprezentujący różne zainteresowania i dziedziny wiedzy. Pierwszym gościem będzie Irena Wielocha, która influencerką została po 65. urodzinach, a trzy lata później zadebiutowała jako modelka.

Nowy cykl Blogostan to odpowiedż na oczekiwania naszych odbiorców i dlatego poszerzamy naszą ofertę – mówi Mona Al-Kaber z Książnicy Podlaskiej. – 8 marca, o 18:00 pierwszym gościem będzie kobieta, która zmieniła radykalnie swoje podejście do życia i pokazuje że młodość i starość to stan umysłu.

Irena Wielocha, influencerka i autorka książki „Kobieta zawsze młoda. Jak nie przeoczyć szansy na realizację własnych marzeń”, w wieku 57 lat postanowiła zawalczyć o siebie i całkowicie zmienić swój styl życia. Jej osiągnięcia były tak spektakularne, że po 60. stworzyła na Instagramie profil Kobieta Zawsze Młoda, na którym od kilku lat promuje aktywność fizyczną i zdrowe nawyki oraz motywuje innych do zmiany. W wieku 68 lat zadebiutowała jako modelka. Brała udział w kampaniach różnych marek modowych i kosmetycznych, a dziś jej dokonania są inspiracją dla tysięcy ludzi, bez względu na wiek.

Kolejne spotkania Blogostanu w czerwcu, a potem jesienią.

Marzec w książnicy to także inne wydarzenia – m.in. spotkania z autorami, wykłady dietetyczki, Przystanek Historia, Rozmówki polsko-polskie, planszówki, Światowy Dzień Poezji czy Dni Kultury Kresowej. Szczegóły na stronie książnicy. Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny. (at)