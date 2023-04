Blisko 70 miejskich placów zabaw przejdzie kontrolę techniczną

4 kwietnia, 2023

Kontrola placu zabaw, źródło: Straż Miejska w Białymstoku

We wtorek (04.04) rozpoczęły się kontrole białostockich placów zabaw. Straż Miejska i pracownicy Zarządu Mienia Komunalnego sprawdzają czystość, ale przede wszystkim stan techniczny urządzeń do zabawy.

– Osoby kontrolujące place zabaw zwracają szczególną uwagę na stan techniczny nawierzchni, ogrodzeń, piaskownic, huśtawek, zjeżdżalni. Sprawdzają czy nie są uszkodzone, czy nie są zdewastowane, czy nie wystają z nich jakieś ostre krawędzie, które mogłyby być niebezpieczne dla dzieci – mówi starszy inspektor Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Sprawdzonych zostanie blisko 70 placów zabaw, które są pod kontrolą Zarządu Mienia Komunalnego i są usytuowane na terenach rekreacyjnych np. przy ulicy Bema, Grochowej, Mickiewicza czy Armii Krajowej.

– Wszystkie uwagi co do stanu technicznego urządzeń są na bieżąco przekazywane do realizacji i usterki są naprawiane, usuwane, a urządzenia będą poddane konserwacji – dodaje Marta Rybnik.

Kontrole potrwają 3 dni. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu technicznego placów zabaw można zgłaszać do Straży Miejskiej pod nr tel. 986. (hk)