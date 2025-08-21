Blisko 6,4 mln zł na poprawę cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji rządowej województwa podlaskiego

21 sierpnia, 2025

Podlaski Urząd Wojewódzki wraz z jednostkami zespolonej administracji rządowej otrzymał ponad 6,36 mln zł dofinansowania w ramach konkursu „Cyberbezpieczny Rząd”. Grant pozwoli na zakup nowoczesnych technologii IT, wdrożenie skuteczniejszych systemów ochrony informacji oraz szkolenia pracowników administracji publicznej.

Projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji rządowej województwa podlaskiego”, przygotowany przez PUW, opiewa na kwotę 7 728 900,73 zł. Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Cyfryzacji wyniesie dokładnie 6 365 873,54 zł.

Realizacja rozpoczęła się 3 lipca 2025 r., a zakończenie zaplanowano na 30 czerwca 2027 r.

Środki przeznaczone zostaną na trzy kluczowe obszary:

organizacyjny – audyty, wdrożenia i aktualizacje systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,

kompetencyjny – szkolenia dla pracowników urzędów i instytucji,

technologiczny – zakup sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych zwiększających odporność na cyberzagrożenia.

– Musimy bronić się przed atakami hakerów. Mówimy o różnych formach dywersji. Państwo polskie także w tym wymiarze musi być bezpieczne – podkreślał wojewoda Brzozowski.

Jakie instytucje skorzystają z projektu?

Z ponad 7,7 mln zł przewidzianych w projekcie Podlaski Urząd Wojewódzki wykorzysta 4,5 mln zł na własne potrzeby. Pozostałe środki trafią do innych jednostek administracji zespolonej w regionie, m.in.:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego,

Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego,

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Białymstoku i Suwałkach,

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Cyberbezpieczny Rząd – wsparcie w całej Polsce

Konkurs „Cyberbezpieczny Rząd” został zorganizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i NASK – Państwowym Instytutem Badawczym.

W całej Polsce skorzysta z niego 51 urzędów administracji rządowej i aż 298 jednostek podległych .

Łączna pula przeznaczonych środków to 271,3 mln zł, przy czym pojedyncze granty wynosiły od 500 tys. do 10 mln zł.

Bezpieczeństwo cyfrowe w regionie

To nie pierwszy krok Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w stronę poprawy cyberochrony. W kwietniu 2024 roku z inicjatywy wojewody powołano Koalicję na rzecz e-bezpieczeństwa w województwie podlaskim, w której ramach prowadzone są szkolenia i warsztaty dla pracowników JST, nauczycieli, bibliotekarzy i seniorów.

Cyberzagrożenia w Polsce – statystyki

Według danych CSIRT GOV, w 2024 roku w Polsce odnotowano spadek liczby potencjalnych incydentów teleinformatycznych – z 20 tys. w 2023 r. do ok. 17 tys. w 2024 r. Liczba faktycznych incydentów również zmalała – z 4,7 tys. do ok. 4 tys.

Największy spadek dotyczył prób wyłudzeń danych metodami socjotechnicznymi – to dowód na rosnącą świadomość użytkowników.

Wzrosła natomiast liczba incydentów wynikających z luk w systemach bezpieczeństwa – co pokazuje, że konieczne są dalsze inwestycje w technologie IT i ochronę sieci.

Dlaczego to ważne?

Dynamiczny rozwój cyfryzacji oznacza także wzrost zagrożeń dla administracji publicznej i obywateli. Dlatego inwestycje w cyberbezpieczeństwo województwa podlaskiego mają kluczowe znaczenie dla ochrony danych, stabilności systemów i zaufania mieszkańców do instytucji państwowych.

