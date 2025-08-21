Home Wiadomości Blisko 6,4 mln zł na poprawę cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji rządowej województwa podlaskiego

Wiadomości

21 sierpnia, 2025

Blisko 6,4 mln zł na poprawę cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji rządowej województwa podlaskiego

konferencja prasowa stoi mezczyzna i dwie kobiety na tle flag Polski i UE fot. Miłosz Kozakiewicz/PUW
Podlaski Urząd Wojewódzki wraz z jednostkami zespolonej administracji rządowej otrzymał ponad 6,36 mln zł dofinansowania w ramach konkursu „Cyberbezpieczny Rząd”. Grant pozwoli na zakup nowoczesnych technologii IT, wdrożenie skuteczniejszych systemów ochrony informacji oraz szkolenia pracowników administracji publicznej.

Projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji rządowej województwa podlaskiego”, przygotowany przez PUW, opiewa na kwotę 7 728 900,73 zł. Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Cyfryzacji wyniesie dokładnie 6 365 873,54 zł.

Realizacja rozpoczęła się 3 lipca 2025 r., a zakończenie zaplanowano na 30 czerwca 2027 r.

Środki przeznaczone zostaną na trzy kluczowe obszary:

  • organizacyjny – audyty, wdrożenia i aktualizacje systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,

  • kompetencyjny – szkolenia dla pracowników urzędów i instytucji,

  • technologiczny – zakup sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych zwiększających odporność na cyberzagrożenia.

Musimy bronić się przed atakami hakerów. Mówimy o różnych formach dywersji. Państwo polskie także w tym wymiarze musi być bezpieczne – podkreślał wojewoda Brzozowski.

Jakie instytucje skorzystają z projektu?

Z ponad 7,7 mln zł przewidzianych w projekcie Podlaski Urząd Wojewódzki wykorzysta 4,5 mln zł na własne potrzeby. Pozostałe środki trafią do innych jednostek administracji zespolonej w regionie, m.in.:

  • Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

  • Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego,

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego,

  • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

  • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

  • Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Białymstoku i Suwałkach,

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Cyberbezpieczny Rząd – wsparcie w całej Polsce

Konkurs „Cyberbezpieczny Rząd” został zorganizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i NASK – Państwowym Instytutem Badawczym.

  • W całej Polsce skorzysta z niego 51 urzędów administracji rządowej i aż 298 jednostek podległych.

  • Łączna pula przeznaczonych środków to 271,3 mln zł, przy czym pojedyncze granty wynosiły od 500 tys. do 10 mln zł.

Bezpieczeństwo cyfrowe w regionie

To nie pierwszy krok Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w stronę poprawy cyberochrony. W kwietniu 2024 roku z inicjatywy wojewody powołano Koalicję na rzecz e-bezpieczeństwa w województwie podlaskim, w której ramach prowadzone są szkolenia i warsztaty dla pracowników JST, nauczycieli, bibliotekarzy i seniorów.

Cyberzagrożenia w Polsce – statystyki

Według danych CSIRT GOV, w 2024 roku w Polsce odnotowano spadek liczby potencjalnych incydentów teleinformatycznych – z 20 tys. w 2023 r. do ok. 17 tys. w 2024 r. Liczba faktycznych incydentów również zmalała – z 4,7 tys. do ok. 4 tys.

  • Największy spadek dotyczył prób wyłudzeń danych metodami socjotechnicznymi – to dowód na rosnącą świadomość użytkowników.

  • Wzrosła natomiast liczba incydentów wynikających z luk w systemach bezpieczeństwa – co pokazuje, że konieczne są dalsze inwestycje w technologie IT i ochronę sieci.

Dlaczego to ważne?

Dynamiczny rozwój cyfryzacji oznacza także wzrost zagrożeń dla administracji publicznej i obywateli. Dlatego inwestycje w cyberbezpieczeństwo województwa podlaskiego mają kluczowe znaczenie dla ochrony danych, stabilności systemów i zaufania mieszkańców do instytucji państwowych.

(pj)

Najnowsze wiadomości
Dwa balony startują.
Białystok z lotu ptaka. Rozpo ... więcej
Boisko.
Jagiellonia Białystok rozpocz ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Przedwczesne wygasanie czynno ... więcej
Kobieta mówi do mikrofonu.
Równa płaca, jawne zasady ... więcej
Na specjalnych łóżkach siedzą mężczyźni i oddają krew
Dawcy otrzymali przewodniki po ... więcej
Maria Żodzik, lekkoatletka z KS Podlasie Białystok, w stroju reprezentacji Polski podczas zawodów lekkoatletycznych w Madrycie w 2023 roku
Maria Żodzik wygryła w mityn ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.