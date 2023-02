Blisko 110 mln zł na budowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej w podlaskich gminach

23 lutego, 2023

Źródło: www.podlaskie.eu, fot. Kamil Timoszuk Źródło: www.podlaskie.eu, fot. Kamil Timoszuk

Blisko 30 podlaskich gmin otrzymało wsparcie z województwa modernizację gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki funduszom możliwe będzie wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, wodociągów i kanalizacji.

– Zarówno rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych, oczyszczalni ścieków i ujęć wody jest bardzo istotna na terenach wiejskich, gdzie jest to wykorzystywane nie tylko do celów mieszkalnych, ale również do prowadzenia działalności rolniczej. Te inwestycje będą służyć mieszkańcom, poprawiać działalność gospodarczą, ale też służyć ochronie środowiska w regionie – zapewnia Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Stacje uzdatniania wody często były budowane 20-30 lat temu.

– Jeżeli chodzi o technologię produkcji wody, odbioru i utylizację ścieków jest to technologia bardzo energochłonna. Nasze wsie rozbudują się i powstają nowe osiedla, stąd nie tylko potrzebna jest modernizacja stacji ujęć wody, ale niezbędna jest również budowa kolejnych sieci wodno-kanalizacyjnych – mówi Edward Krasowski, wójt gminy Siemiatycze.

Wartość przyznanych dotacji to blisko 110 mln zł. (hk)